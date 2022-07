Un argentino reveló la extraña costumbre que tienen los españoles y su crítica arrasó en las redes

Muchos argentinos deciden buscar nuevos rumbos para vivir ante la crisis que atraviesa Argentina. Uno de los destinos más elegidos es España.

En las redes, cientos de inmigrantes argentinos cuentan sus vivencias y revelan las cosas que más les llaman la atención de ese país europeo. En ese sentido, un instagramer argentino publicó un video en donde revela una extraña costumbre que tienen las personas que residen en Madrid, España.

El usuario @Manuguija publicó un video en su Instagram donde cuenta la curiosa costumbre relacionada con los horarios de apertura de los locales: "Una cosa que sigo sin entender de España, de Madrid, es el horario en el que arranca todo. Estoy en la plaza 2 de Mayo, en pleno Malasaña, y está todo vacío y cerrado. Me explican qué onda, ¿cómo puede ser que esté todo cerrado a esta hora?".

Por otro lado, detalló sobre más curiosidades de ese barrio de Madrid. "Malasaña es como el Palermo, el Belgrano de Buenos Aires. Lo único abierto es lo relacionado con la alimentación. Lo que sería el chino en Argentina", concluye Manuguija.

¿Cuáles fueron las críticas en redes sociales?

Como en todo video viral, algunos usuarios no tardaron en comentar la situación del argentino en el viejo continente. Uno de los comentarios fueron: "Hermano es increible, el comercio en todo España es así, no solo en Madrid, se arranca a las 10 am todo, tanto en el norte como en el sur Pais Vasco".

"Diferencia cafetería de restaurantes...las cafeterías desde las 6 de la mañana los tienes abiertos..cada permiso de servicio lleva un horario distinto....", comentó otro usuario en Instagram.

Sin embargo, uno de los lugareños comentó los motivos por el cual los bares o restaurantes se encuentran cerrados en ese horario. "Soy de Malasaña y estás grabando la zona de restaurantes que obviamente no abren hasta la hora de comer, vete por las calles de al lado que están llenas de cafetería y están abiertas desde las 7, se nota que no te has movido mucho por el centro".

Madrid es una de las ciudades elegidas más elegidas por los argentinos en España. Fuente: (Pixabay).

¿Qué necesitas para emigrar a España?

Las personas que decidan ir a trabajar y vivir a España necesitarán estos documentos:

Visa de residencia para trabajo por cuenta ajena

Las personas que hayan conseguido empleo antes de viajar al continente europeo tendrán que tramitar la visa en la Embajada de España en Argentina.

Además, es necesario que en los primeros meses el contrato de trabajo sea llevado a cabo por el jefe autorizado por la Delegación o Subdelegación del Gobierno de la Provincia donde se encuentre la empresa.

Fotocopia del contrato de trabajo en España

Autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena que haya hecho un empleador en España.

Original y fotocopia de todas las páginas del Pasaporte -que deberá tener una vigencia mínima de cuatro meses o, si la autorización de trabajo es por menos de 180 días, vigencia por la totalidad de la estancia autorizada-

Original y fotocopia del DNI -con residencia legal y domicilio en la demarcación del Consulado General de España en Buenos Aires (Guido 1770, entre Avda. Callao y Rodríguez Peña)-.

Dos ejemplares de la solicitud de visado nacional cumplimentados y firmados

Autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.

Certificado de antecedentes penales expedido en los últimos 6 meses por la autoridad competente del país en que el interesado haya residido en los 5 años anteriores a la solicitud y apostillado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Certificado médico expedido en los últimos seis meses por un profesional matriculado, donde se acredite en forma textual que el interesado "no padece ninguna de las enfermedades que pueden tener repercusiones de salud pública graves".

Copia del contrato de trabajo en relación con el cual se ha concedido la autorización de trabajo, sellado por la Oficina de Extranjería.

¿Cuáles son las mejores páginas de empleo para emigrar a Europa?

Las personas que quieran viajar a Europa pueden postularse a ofertas de empleo en estas páginas webs una vez instalados en el país: