Con el frío, el Mundial y las vacaciones de invierno como marco, las búsquedas búsquedas de recetas en Google mostraron un patrón claro en julio: platos calóricos para combatir las bajas temperaturas, opciones sencillas para la merienda y el infaltable locro patrio.

Para conocer qué se googlea en Argentina (y el mundo), hay que mirar cómo funciona Google Trends, la herramienta pública del buscador que mide el comportamiento de los usuarios en internet.

Cada vez que cientos de miles de personas colocan una duda en la barra de búsqueda, la plataforma registra ese volumen de datos y permite analizar la evolución del interés de un tema.

Con la herramienta podemos descubrir qué es lo más buscado en términos absolutos así como las tendencias en aumento (Rising), es decir, aquellas consultas específicas que registraron un salto porcentual repentino en comparación con períodos anteriores.

Al analizar los últimos 30 días en Google Trends, notamos que el término “receta” tuvo distintos picos masivos de interés.

Mapa de interés sobre las búsquedas de recetas.

Al desglosar las recetas que experimentaron los mayores crecimientos porcentuales, los datos de Google Trends exponen un mapa de hábitos culinarios dominado por lo dulce, lo práctico y las tradiciones regionales

La hora de la merienda: el reinado de lo dulce y lo crocante

Con los chicos en casa y las tardes frías invitando a prender el horno, las preparaciones para acompañar el mate o el té dominaron el podio de tendencias.

Waffles dulces

Se transformaron en el fenómeno indiscutido de la temporada. Con variantes como “receta de waffles dulces” (que escaló un impactante +1.950% en el puesto #1) y “receta de wafles” (puesto #3 con un +200%), se consolidaron como la opción favorita de las meriendas familiares por su rapidez y versatilidad.

Chipa casero

En el segundo lugar del ranking, con un alza del +250%, el clásico del litoral reafirmó su compañía perfecta para comer caliente y al instante.

Tortas materas, budines y brownies

Las alternativas ricas y rendidoras marcaron presencia con “receta de torta matera” (#5) y “budin de zanahoria receta” (#6), ambas con una suba del +100%.

El toque chocolatoso lo aportó la “receta de brownies con cacao” en el puesto #10, con un incremento del +70%.

Platos calóricos, economía doméstica y el rescate del Litoral

En el terreno de las comidas principales, el comportamiento de los usuarios osciló entre la practicidad de todos los días, la gastronomía de nicho y la tradición:

Tortilla de acelga

Ocupó el cuarto lugar de las tendencias con un crecimiento del +170%. Su presencia constante en el radar demuestra cómo el buscador resuelve el dilema diario de lograr un almuerzo o cena nutritivo, rápido y accesible.

Reviro

Fue una de las grandes sorpresas del mes al posicionarse en el puesto #7 con un salto del +100%.

Esta preparación típica del Nordeste argentino, a base de harina, agua, sal y grasa, resurgió con fuerza como una alternativa hipercalórica y sumamente económica para hacerle frente a las heladas.

Locro

Como sucede cada año, la fecha patria del 9 de Julio impulsó el consumo del plato emblemático de la cocina argentina. Las búsquedas de “receta de locro” y “receta locro” treparon un +70% (puestos #8 y #9), reflejando la vigencia de una tradición que no pierde pisada.