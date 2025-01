"Too Good To Go" llega a Argentina: dónde comprar comida barata que está por vencer

En Argentina, cada año se desperdician más de 16 millones de toneladas de alimentos, lo que equivale al 12,5% de toda la producción nacional. En el caso de las frutas y verduras, casi la mitad de lo producido nunca llega a los consumidores.

"El volumen de alimentos que se desperdician por año en nuestro país equivale a lo que consumen 24 millones de personas durante 365 días", explicó Santiago Ramos, presidente de Bancos de Alimentos Argentina.

En este contexto, diversas aplicaciones como "Too Good To Go" surgieron como un excelente aliado en la lucha contra el desperdicio de alimentos, permitiendo el acceso a comida en buen estado que está por vencer por un precio mucho más económico.

Qué es "Too Good Too Go", la aplicación que ayuda a no desperdiciar comida

Too Good To Go se fundó en 2015 en Copenhague con el objetivo de reducir el desperdicio de alimentos. En menos de una década la empresa logró crecer significativamente hasta unir a más de 100 millones de usuarios registrados y 170.000 negocios adheridos activos en 18 países de Europa y América.

La aplicación es un gran aliado en la lucha contra el desperdicio de alimentos. (Freepik)

La aplicación conecta a negocios de comida con personas que buscan ayudar a combatir la crisis climática, acceder a alimentos en buen estado y ahorrar dinero . Gracias a esta iniciativa, la empresa contribuyó a evitar el desperdicio de más de 300 millones de comidas, lo que equivale a 810.000 toneladas de dióxido de carbono evitadas.

Cheaf llega a Argentina: ¿cómo funcionará la nueva aplicación que permite ahorrar un 50% en comida?

Siguiendo la tendencia global, en febrero llegará Cheaf a Argentina, una aplicación que busca reducir el desperdicio de alimentos y ofrecer precios accesibles. Los usuarios podrán comprar productos con hasta un 50% de descuento en supermercados como Jumbo, Disco y Vea.

Cheaf llega a Argentina. (Cheaf Argentina)

Cheaf se encuentra presenta en varios países de América Latina como México, Chile, Uruguay y Colombia. Hasta el momento, la aplicación logró salvar 5.679.822 kg de alimentos y evitar la emisión de 14.199.555 kg de gases de efecto invernadero.

Cómo usar Cheaf

Cheaf funciona como cualquier otra aplicación para comprar comida y alimentos en supermercados. Para utilizarla, se deben seguir los siguientes pasos: