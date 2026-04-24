La tecnología lleva años modificando tareas cotidianas que antes parecían inamovibles. Pagar con el teléfono, validar billetes desde una aplicación o entrar a una tienda con identificación digital ya forma parte del día a día en muchos países. Ahora ese cambio también apunta a uno de los gestos más repetidos en la compra semanal: sacar un carrito. Los supermercados en España y en otros mercados avanzan en soluciones que podrían dejar atrás la clásica moneda o ficha para liberar el carro y sustituirla por sistemas digitales conectados al móvil. En numerosos establecimientos sigue siendo habitual introducir una moneda para usar un carrito de compra. El sistema funciona como garantía para asegurar la devolución, pero obliga a llevar efectivo o fichas específicas, algo cada vez menos frecuente entre los consumidores. Por eso, distintas cadenas internacionales y operadores tecnológicos prueban alternativas basadas en NFC, códigos QR y aplicaciones móviles. El objetivo es simplificar el acceso al carrito y acelerar el inicio de la compra. En mercados como Estados Unidos, Reino Unido o Alemania ya existen experiencias con carritos conectados, sistemas de escaneo en tienda y formatos de autoservicio que reducen pasos tradicionales. En los modelos que ya se ensayan en algunos supermercados, el usuario solo necesita acercar el teléfono al lector NFC o escanear un código QR desde la aplicación oficial de la cadena. Una vez identificado, el sistema puede liberar el carrito y, según el modelo comercial, bloquear temporalmente una pequeña cantidad como depósito. Esa retención se devuelve después al finalizar la compra y entregar el carro correctamente. Otra de las funciones más valoradas es la integración con el pago digital. En determinados formatos, el cliente puede registrar productos durante el recorrido y abonar la compra desde el móvil, lo que reduce colas y tiempos de espera. En los sistemas más avanzados, el carrito incorpora cámaras, básculas o sensores capaces de detectar artículos añadidos. En otros casos, el propio usuario escanea cada producto mientras compra. El NFC ya forma parte de la rutina de millones de personas en España gracias a tarjetas bancarias, relojes inteligentes y pagos móviles. Su uso en supermercados encaja con hábitos ya extendidos entre los consumidores. Los códigos QR, por su parte, se popularizaron de forma masiva en los últimos años para menús, entradas, promociones y validaciones rápidas. Aplicados al carrito, permiten activar servicios sin contacto y conectar la compra con la cuenta del usuario. Por eso, ambos sistemas aparecen como opciones realistas para modernizar los carritos inteligentes en los próximos años, especialmente en grandes cadenas que ya impulsan cajas rápidas, apps propias y programas de fidelización. Para el consumidor, el principal cambio sería la comodidad. No depender de monedas, acceder al carrito en segundos y pagar desde el móvil simplifica una parte del proceso de compra que llevaba décadas casi intacta. También podría mejorar la gestión del tiempo, especialmente en horas punta. Menos esperas para coger un carro, menos pasos en la caja y una compra más conectada con promociones personalizadas o listas guardadas en la app. Aunque no todas las cadenas avanzan al mismo ritmo, la dirección parece clara: el carrito de supermercado dejará de ser un simple objeto metálico para convertirse en una herramienta digital integrada con toda la experiencia de compra.