¿Shakira viene a la Argentina? Todo lo que se sabe del regreso de "La Loba" al país

En las últimas horas, creció el rumor de que Shakira traería su show "Las mujeres ya no lloran tour" a la Argentina, específicamente a Buenos Aires. Una publicación de una productora despertó la emoción en miles de fanáticos.

La gira de "La Loba" iniciaría el 2 de noviembre en los Estados Unidos y podría finalizar en varios países de Latinoamérica, entre ellos se espera que desembarque en Argentina.

Aunque no hay un anuncio oficial por parte de la artista, la productora Fenix Entertainment compartió un video en sus redes sociales que despertó la atención de los fanáticos de la cantante por las pistas que contiene.

¿Shakira vuelve a Argentina?: las pistas

La publicación muestra el obelisco y un emoji de diamante junto a las características garras de loba que se podrían atribuir a Shakira. A pesar de que no es un anuncio oficial, los fans señalan que es una referencia a la colombiana.

El tour "Las mujeres ya no lloran" es muy esperado por sus seguidores latinos, ya que representa la nueva era de la cantante luego de su separación con Gerard Piqué.

Recientemente, la cantante se presentó en el medio tiempo de la Copa América.

¿Cuándo fue la última vez que Shakira vino a Argentina?

El último recital de Shakira en Argentina fue el 27 de octubre de 2018 en el estadio de Vélez y también en el estadio de Rosario Central. Con su gira "El dorado" recorrió varios países latinos y tuvo presentaciones en Punta Cana, Sao Paulo y Porto Alegre, entre otros.

En su show cantó 20 canciones, entre las que incluyó las más icónicas como Hips Don´t Lie, She Wolf, Si te va, Me enamoré, Chantaje y Can´t Remember to Forget You.