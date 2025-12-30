En esta noticia ¿Cómo le fue al resto de las artistas internacionales?

Shakira lo dijo y la oleada de cantantes femeninas que visitaron México lo confirmaron: las mujeres facturan.

En 2025, Shakira, Lady Gaga, Dua Lipa y Katy Perry junto con el Conejo Malo fueron los conciertos que más llamaron la atención y que recaudaron más dinero en las taquillas del Estadio GNP y la Arena Ciudad de México.

Lady Gaga fue la artista internacional que más dinero generó por cada concierto que tuvo en el Estadio GNP.

La cantante colombiana tuvo 7 fechas en México.

Y no es para menos, su dueto con Bruno Mars, hizo que la canción “Die With The Stars” fuera la más escuchada de 2025 en Spotify. Además, Gaga tardó más de una década en volver a visitar el país con una gira mundial.

“The Mayhem Ball”, título de la gira internacional de la intérprete de “Bad Romance” o “Poker Face”, tuvo dos fechas en México, cada una con un boletaje que rebasó MXN $388 millones para un total de MXN $777.4 millones en boletos vendidos, de acuerdo con cifras de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México (Canaco).

Gaga superó con creces el promedio de ingresos por boletos de Bad Bunny, pues aunque Benito logró recaudar MXN $2,200 millones, tuvo ocho fechas para lograr esa cantidad, lo que equivale a MXN $275 millones por cada uno de sus conciertos.

El Conejo Malo fue el intérprete más escuchado a nivel mundial de Spotify, y este año llegó a México con la gira “DeBí TiRAR MáS FOToS”. La estrella del reguetón también será el encargado central del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX.

¿Cómo le fue al resto de las artistas internacionales?

Shakira continuó este año con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour!” y en el Estadio GNP la artista colombiana tuvo siete sold outs, que generaron una venta de MXN $1,456 millones en entradas.

Por su parte, la cantante británica, Dua Lipa, quien pasa mucho de su tiempo en la zona de Polanco, en el corazón de la capital del país, generó una gran expectativa para su gira “Radical Optimism Tour” en México.

El concepto de “Dua Lupe” -como la apoda cariñosamente su público mexicano- no se limitó a los conciertos. La cantante y modelo interpretó canciones sorpresa pertenecientes a cada país que visitó.

En sus conciertos en México, la estrella británica interpretó como canciones sorpresa “Bésame Mucho”, en la versión que entregó Luis Miguel, en el álbum “Romances”, a lo que se sumó “Oye mi amor”, una canción que hizo popular el grupo Maná, y que fue interpretada en conjunto con Fer, el vocalista de dicho grupo.

La tercera canción sorpresa fue “Amor prohibido”, que inmortalizó la desaparecida Selena Quintanilla.

Dua Lipa fue todavía más allá y lanzó una taquería “pop up” que estuvo presente solo por tiempo limitado, en la colonia Condesa, de la Ciudad de México, mientras la cantante estaba de gira en el país.

La lista de las grandes intérpretes que visitaron México fue completada por Katy Perry. La estadounidense tuvo cinco fechas, pero estas fueron en la Arena Ciudad de México, propiedad de Ricardo Salinas Pliego.

La visita de la intérprete de “Last friday night” estuvo rodeada de una polémica campaña de difusión en TV Azteca, donde participó en programas como “Venga la Alegría”.

Perry logró obtener MXN $244 millones, con 77,565 boletos vendidos en cinco fechas.

En total, las cuatro intérpretes femeninas generaron una venta de boletos con un valor de MXN $2,890 millones. “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.