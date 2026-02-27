El Metrobús de la Ciudad de México modificará su horario de servicio con motivo del concierto que Shakira ofrecerá en el Zócalo capitalino. La medida busca facilitar el regreso de miles de asistentes y garantizar opciones de movilidad tras el evento masivo. De acuerdo con el comunicado oficial de Metrobús, el cambio aplicará el próximo domingo 1 de marzo y se extenderá hasta la madrugada del lunes 2 de marzo. Además del ajuste en horarios, habrá modificaciones operativas en distintas líneas del Metrobús que cruzan por la zona centro. El sistema informó que ampliará su servicio hasta la 1:00 de la mañana. “Metrobús extiende horario de servicio en apoyo a las personas que acudan al concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México”, señala el documento fechado el 25 de febrero de 2026. Según se detalla, “a partir de las 00:00 las unidades tendrán una frecuencia de paso de aproximadamente 15 minutos y la última unidad partirá de las estaciones terminales El Caminero e Indios Verdes de Línea 1 y Glorieta Violeta de Línea 7, a las 01:00 horas del lunes 2 de marzo”. Durante el día, el servicio operará con normalidad, aunque sujeto a condiciones viales. La extensión responde a la alta concentración de personas prevista en el primer cuadro de la ciudad. En esa línea, el comunicado advierte que, debido a espectadores en el perímetro comprendido entre Belisario Domínguez, Fray Servando, Circunvalación y Eje Central, además de Avenida Juárez y Plaza de la República, “las condiciones viales se verán afectadas”. Línea 3: De las 15:00 horas al cierre, las estaciones Mina, Juárez, Hidalgo y Balderas no brindarán servicio. Línea 4: Durante todo el día, las rutas norte y sur no brindarán servicio; operará únicamente de San Lázaro al AICM y de San Lázaro a Pantitlán y Alameda Oriente. Línea 7: De las 15:00 horas al cierre, las estaciones Hidalgo y El Caballito no brindarán servicio. El organismo recordó que “los horarios y modificaciones están sujetos al aforo en la zona centro y a las condiciones viales” e invitó a consultar actualizaciones en tiempo real a través de sus redes sociales y su página oficial. La noticia del cambio de horario del Metrobús fue difundida con el clásico meme de Shakira en los 90 frente a su computadora que rápidamente se volvió viral: un meme con la frase “Shakira viendo que Metrobús entendió la vibra”, en referencia al entusiasmo por la ampliación del horario.