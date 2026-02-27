El esperado concierto gratuito de Shakira en el Zócalo capitalino este 1° de marzo tendrá estrictas reglas de acceso que podrían dejar afuera a muchas personas, incluso si llegan con anticipación. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, advirtió que varios objetos y ciertos tipos de asistentes no podrán ingresar bajo ninguna circunstancia. Entre quienes no podrán pasar al concierto de Shakira en el Zócalo de CDMX se encuentran todas las personas que acudan con artículos prohibidos o con animales de compañía, ya que el evento no está habilitado para su ingreso. La supervisión será estricta en los accesos para garantizar un concierto seguro y ordenado. Las autoridades recordaron que la presencia de miles de personas exige un control riguroso de seguridad. Por ello, se enlistaron los siguientes artículos prohibidos: Pese a las restricciones, la SSC también detalló una lista de artículos permitidos para que el público pueda disfrutar del evento sin complicaciones. Los objetos autorizados incluyen artículos básicos para comodidad y comunicación, con el objetivo de que los asistentes permanezcan seguros y localizables durante toda la jornada. Entre los permitidos se encuentran: Las afectaciones viales comenzarán desde primeras horas del día, especialmente en calles aledañas al Zócalo y corredores que desembocan en la Plaza de la Constitución. Se sugiere evitar circular por Eje Central, 5 de Mayo y 20 de Noviembre, además de tomar alternativas como Eje 1 Norte, Insurgentes, Chapultepec y Lorenzo Boturini. Respecto al transporte público, el Metrobús informó que extenderá su horario de servicio en las Líneas 1 y 7 para facilitar el regreso de los asistentes. Las últimas unidades saldrán a la 1:00 de la madrugada del 2 de marzo desde sus terminales correspondientes. La tarifa y formas de pago no tendrán modificaciones. Sin embargo, también se anunciaron cierres: en Línea 3, las estaciones Mina, Juárez, Hidalgo y Balderas no brindarán servicio desde las 15:00 horas. En Línea 4, las rutas norte y sur suspenderán servicio hacia San Lázaro, AICM, Pantitlán y Alameda Oriente. En Línea 7, las estaciones Hidalgo y El Caballito también permanecerán cerradas a partir de las 15:00.