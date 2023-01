Reto visual para adultos: ¿sos capaz de completarlo antes de que acabe el tiempo?

Este reto visual trata de una ilustración en la que verás varios gatos. Sin embargo, dos de ellos no usan collares. ¿Podés encontrarlos?

Si estás acostumbrado a las ilusiones ópticas, este desafío viral puede ser el caso. L as formas y colores utilizados en esta imagen pueden ser confusos y deberás prestar mucha atención al más mínimo detalle.

Además, tendrás que localizar la ubicación de los dos gatos sin collar en tan solo 20 segundos. Si quieres añadir un mayor grado de dificultad, te sugerimos que resuelvas este reto visual en menos de 15 segundos. Acá está la ilustración, te deseamos buena suerte para tener éxito en este desafío viral:

La solución para encontrar a los 2 gatos sin collar

Entonces, ¿conseguiste averiguar dónde se esconden los dos gatos que no usan collares? ¿completaste este desafío visual en 20 o 15 segundos? Si es así, felicitamos su desempeño. Tenés una excelente agudeza visual.

Por otro lado, si no resolviste esta ilusión óptica, no importa y no te rindas tras un primer intento fallido. En caso de que estés buscando la solución a este reto, la siguiente imagen te permitirá localizar fácilmente la ubicación de los dos gatos que no llevan collares alrededor del cuello.

El primer gato sin collar está en la cuarta columna, comenzando desde la izquierda. Es el cuarto gato desde arriba y está al revés.

El segundo gato sin collar alrededor del cuello se encuentra en la sexta columna, comenzando por la derecha. Este es el primer gato desde abajo y está en el lugar.

Si disfrutaste del desafío visual de hoy, podés compartirlo con familiares, amigos o colegas. Este tipo de juego de acertijos es ideal para mejorar la capacidad de nuestro cerebro.