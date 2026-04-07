Con el paso del tiempo, el jardín suele mostrar señales de desgaste. La tierra pierde nutrientes, las raíces se debilitan y las plantas comienzan a verse apagadas, con poco crecimiento y hojas sin vitalidad. Para revertir esta situación no siempre es necesario recurrir a productos costosos o tratamientos complejos. Existe un truco simple, accesible y eficaz que utiliza un líquido transparente muy común, presente en casi todas las casas. Se trata de un recurso económico que puede ayudar a revitalizar la tierra y mejorar la salud de las plantas. El ingrediente en cuestión es el agua oxigenada, conocida por su uso doméstico, pero también valorada por sus propiedades aplicadas a la jardinería. Su capacidad para oxigenar el suelo y combatir microorganismos indeseados la convirtió en un aliado inesperado para el cuidado del jardín. El agua oxigenada es básicamente agua con un átomo extra de oxígeno. Esa diferencia mínima genera un efecto positivo en distintos aspectos del desarrollo vegetal. Este líquido beneficia la tierra, las semillas, las raíces y el entorno donde crecen las plantas. Gracias a ese aporte adicional de oxígeno, el suelo puede mejorar su calidad y favorecer la actividad de las raíces. Sin embargo, su uso debe ser cuidadoso y moderado, ya que una dosis excesiva o una mala aplicación puede provocar daños en las plantas o afectar a los microorganismos beneficiosos del suelo. El agua oxigenada tiene varios usos posibles dentro del cuidado del jardín, siempre aplicada de forma controlada: Uno de los usos más comunes es durante la preparación previa a la siembra. Las semillas se colocan en un vaso con agua oxigenada y se dejan reposar durante 30 minutos, lo que ayuda a mejorar su hidratación. Regar con agua de la canilla puede afectar la tierra del jardín debido a la presencia de cloro, que resulta perjudicial para las raíces y los microorganismos del suelo. En este contexto, el uso de agua oxigenada puede ayudar a purificar la tierra. Para este método se debe echar un chorrito de agua oxigenada, dejar reposar la mezcla durante 15 minutos y remover la tierra suavemente. En plantas cultivadas en macetas, las raíces pueden sufrir falta de oxígeno. En estos casos, se puede preparar una mezcla con medio vaso de agua oxigenada y medio vaso de agua común, previamente reposada. Con esa solución se riega directamente la tierra, evitando mojar las hojas.