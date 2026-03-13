Al momento de elegir árboles para plantar en el hogar, se debe tener en cuenta que el espacio es limitado. Es por eso que esta planta se volvió la estrella de los jardines. Necesita poco cuidado, perfuma la casa y cuando florece saca hojas blancas que embellecen cualquier ambiente. Se trata del laurel de nieve, una planta que no levanta las raíces del piso y puede ser plantado en casas pequeñas, patios reducidos y hasta balcones. Este árbol compacto es cada vez más elegido por su tamaño moderado, floración ornamental y aroma agradable. También conocido científicamente como Murraya Paniculata, es un arbusto originario del sudeste asiático caracterizado por hojas verdes, brillantes y ovaladas que se mantienen a lo largo del año. Su mayor atractivo es la floración, ya que produce pequeñas flores blancas aromáticas que son similares a las del jazmín. Suelen aparecer varias veces al año, en especial en primavera y verano. Tras la floración, la planta puede generar pequeños frutos redondos de color rojo o anaranjado que crean un ambiente más fresco y agradable. La planta es relativamente fácil de mantener, lo que la volvió popular en jardines urbanos. El arbusto prefiere lugares luminosos o con sol parcial, pero puede adaptarse a zonas con semisombra. El riego debe ser húmedo, pero bien drenado para evitar los encharcamientos. En épocas de calor puede necesitar riegos más frecuentes, mientras que en el invierno el flujo de agua debe reducirse. El laurel blanco puede ser plantado tanto en un jardín como en una maceta, lo que la convierte en la planta ideal para patios o balcones. Se deberán seguir los siguientes pasos: