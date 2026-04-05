La palta es una de las frutas más populares y, en los últimos años, se convirtió en un furor gastronómico gracias a recetas como el avocado toast. Sin embargo, su precio elevado suele hacer que resulte inaccesible para muchos. Lo que pocos saben es que el árbol de palta puede cultivarse en casa, siempre que se respeten ciertos cuidados y condiciones esenciales para asegurar un crecimiento saludable y la producción de frutos. Plantar un árbol de palta en casa tiene múltiples beneficios. Entre ellos se destacan: El árbol de palta suele tardar entre 3 y 4 años en comenzar a dar frutos, aunque este tiempo puede variar según el clima y la variedad cultivada. Las paltas maduran en distintas épocas del año, y una vez listas, se desprenden fácilmente del árbol con un leve tirón, sin necesidad de usar fuerza. El árbol de palta requiere riego regular, idealmente una vez por semana, asegurando que la tierra quede bien húmeda pero sin encharcarse. Este hábito es clave para mantener sus raíces saludables. Además, es recomendable aplicar fertilizante de liberación lenta en primavera y otoño, lo que favorece el desarrollo de la planta y la futura producción de frutos. Cuando el ejemplar alcance entre 60 y 80 centímetros de altura, se debe tutorar con cañas de bambú para guiar su crecimiento vertical. También es importante realizar poda de mantenimiento, eliminando ramas débiles, enfermas o dañadas, lo que ayuda a controlar el tamaño del árbol y mejora su estructura. Por último, los árboles de palta son susceptibles a plagas y enfermedades, por lo que es fundamental revisar la planta con frecuencia y aplicar tratamientos específicos, apenas se detecten signos de infestación.