En el mundo de la jardinería existen diversos métodos caseros para cuidar las plantas. Cada vez son más las personas que buscan alternativas naturales y sin químicos para potenciar su crecimiento. El agua de lentejas es uno de los fertilizantes más utilizados por ser una solución económica y sostenible. El agua de lentejas es un aliado clave para el crecimiento de las plantas porque contiene nutrientes esenciales como nitrógeno, fósforo y potasio. Estos componentes son claves porque favorecen el crecimiento de las hojas, raíces y flores. Funciona como un fertilizante natural que también mejora la calidad de la tierra y estimulan su actividad biológica. De esta manera, el suelo absorberá más nutrientes y serán más resistentes a los cambios de temperaturas o plagas. Otro punto clave es que se trata de una opción ecológica y libre de químicos. A diferencia de los fertilizantes industriales, esta agua de riego no contamina el suelo ni afecta el equilibrio del entorno. Para preparar el fertilizante solo se deberá dejar en remojo las lentejas por entre 8 o 12 horas, un hábito muy común cuando se trata de prepararlas. En este proceso se liberan diversos nutrientes en el agua que la hacen beneficiosa para las plantas. Pasado el tiempo, colar las lentejas para cocinarlas y reservar el agua. Se aconseja diluirla en una proporción de una parte de agua de lentejas por tres de agua común. Con hacerlo una vez a la semana bastará. Se debe evitar mojar en exceso las hojas y con tan solo unas semanas se verá plantas más fuertes y con mejor color.