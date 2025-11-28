Sin harina ni azúcar: cómo hacer las mejores galletitas de chocolate que son súper livianas y quedan deliciosas Fuente: Shutterstock

En esta noticia Paso a paso: cómo hacer las galletitas de chocolate sin harina ni azúcar

Las recetas saludables están cada vez más presentes en las preparaciones de las comidas diarias y tanto la harina como el azúcar son dos ingredientes que muchas personas han optado por limitar.

En este sentido, las preparaciones dulces han ganado un importante protagonismo ya que permiten replicar las recetas originales, pero reemplazando algunos elementos y hacerlas, así, más saludables.

De tal manera, hay unas galletitas de chocolate que son perfectas para la merienda y que pueden hacerse sin la necesidad de utilizar harina ni azúcar y que salen de maravilla para compartir en la merienda.

Qué se necesita para hacer las galletitas de chocolate

Para poder llevar a cabo esta preparación de galletitas de chocolate que no requieren azúcar ni harina, será necesario contar con los siguientes ingredientes:

1 banana madura

Media taza de semillas de sésamo (molidas)

Media de taza de coco rallado

50 g de chocolate 70% cacao o amargo

1 cucharadita de mantequilla de maní

Paso a paso: cómo hacer las galletitas de chocolate sin harina ni azúcar

Al momento de realizar esta receta de galletitas se deberán seguir una serie de pasos que son fundamentales para que salgan de la mejor manera.

Sin harina ni azúcar: cómo hacer las mejores galletitas de chocolate que son súper livianas y quedan deliciosas Fuente: Shutterstock

De tal modo, para hacer las galletitas de chocolate que no llevan harina ni azúcar se tendrán que adoptar estas indicaciones: