Las recetas saludables están cada vez más presentes en las preparaciones de las comidas diarias y tanto la harina como el azúcar son dos ingredientes que muchas personas han optado por limitar.
En este sentido, las preparaciones dulces han ganado un importante protagonismo ya que permiten replicar las recetas originales, pero reemplazando algunos elementos y hacerlas, así, más saludables.
De tal manera, hay unas galletitas de chocolate que son perfectas para la merienda y que pueden hacerse sin la necesidad de utilizar harina ni azúcar y que salen de maravilla para compartir en la merienda.
Qué se necesita para hacer las galletitas de chocolate
Para poder llevar a cabo esta preparación de galletitas de chocolate que no requieren azúcar ni harina, será necesario contar con los siguientes ingredientes:
- 1 banana madura
- Media taza de semillas de sésamo (molidas)
- Media de taza de coco rallado
- 50 g de chocolate 70% cacao o amargo
- 1 cucharadita de mantequilla de maní
Paso a paso: cómo hacer las galletitas de chocolate sin harina ni azúcar
Al momento de realizar esta receta de galletitas se deberán seguir una serie de pasos que son fundamentales para que salgan de la mejor manera.
De tal modo, para hacer las galletitas de chocolate que no llevan harina ni azúcar se tendrán que adoptar estas indicaciones:
- Paso 1: La banana madura se pisa hasta lograr una textura uniforme, que actuará como base húmeda para unir el resto de los ingredientes sin utilizar harinas tradicionales.
- Paso 2: Las semillas de sésamo molidas se mezclan con el coco rallado, formando una preparación seca que aportará textura y equilibrio nutricional.
- Paso 3: El chocolate 70% cacao se trocea o se derrite a baño María, según la textura deseada, para integrarse mejor a la masa y realzar el sabor de las galletitas.
- Paso 4: La mantequilla de maní se incorpora a la mezcla húmeda, favoreciendo una consistencia más densa y uniforme antes del moldeado.
- Paso 5: Con la masa ya integrada, se forman pequeñas porciones y se llevan a un horno precalentado a 180°C, donde permanecen entre 12 y 15 minutos, hasta que adquieren firmeza y un aroma intenso a chocolate.