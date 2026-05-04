Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas escogen salvaguardar sus capital con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este lunes, 4 de mayo de 2026, la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.673,5 pesos colombianos. En la última semana, el Dólar subió 1.75%, mientras que en el último año retrocedió 8.56%, señalando una tendencia anual a la baja pese al repunte reciente. La volatilidad económica del Dólar en la última semana es del 5.85%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.87%. En la sesión más reciente, el dólar bajó frente al peso colombiano. En los últimos 10 días, la cotización del dólar fue volátil: comenzó con dos descensos, siguió con dos avances, alternó luego y cerró sin variación neta. La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza económica, lo que podría favorecer un fortalecimiento del mercado. Las personas que deseen adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y habituales son las entidades bancarias, aunque es crucial tener en cuenta que pueden imponer recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes detalles: