En esta noticia
Los panqueques son sin lugar a duda un clásico y para todas aquellas personas que desean comerlos pero limitando el consumo de harina y azúcar, existe una receta que permite hacerlos sin tener que utilizar estos ingredientes, convirtiéndolos en una opción más que saludable.
Panqueques sin harina ni azúcar: cómo hacerlos
Para poder hacer los panqueques saludables que no llevan harina ni azúcar y que salen súper esponjosos, se necesitará contar con una serie de ingredientes.
De tal modo, la preparación es muy sencilla y uno de los puntos más positivos es que están listos en tan solo algunos minutos. Para llevar a cabo esta receta, será importante contar con estos elementos:
- 100 gramos de harina de Arroz
- 50 gramos de harina de avena
- 50 gramos de fécula de mandioca
- 15 gramos de polvo para hornear
- 2 huevos
- 30 gramos de mix de semillas
- Pizca sal
- Agua
Paso a paso: cómo hacer los panqueques sin harina ni azúcar
- Paso 1: mezclar la harina de arroz, la harina de avena, la fécula de mandioca, el polvo de hornear, la pizca de sal y el mix de semillas para lograr una base uniforme. Esta combinación seca definirá la textura final.
- Paso 2: agregar los huevos a la mezcla seca e integrarlos hasta obtener una preparación espesa. En este punto comienza a formarse la estructura del panqueque.
- Paso 3: incorporar agua de manera gradual para ajustar la consistencia sin que quede demasiado líquida. La idea es acercarse a la textura típica de una masa de panqueques.
- Paso 4: dejar reposar la preparación unos minutos para permitir que las harinas absorban bien los líquidos. Esto mejora la estabilidad y uniformidad de la masa.
- Paso 5: calentar una sartén apenas aceitada a fuego medio para asegurar una superficie pareja. Este paso evita que la mezcla se adhiera durante la cocción.
- Paso 6: verter una porción de mezcla en la sartén y dejar que se distribuya de forma natural. Cuando aparezcan burbujas y los bordes se fijen, el primer lado estará cocido.
- Paso 7: dar vuelta el panqueque con cuidado para completar la cocción del segundo lado hasta alcanzar un dorado suave. Esto asegura una textura final equilibrada.
- Paso 8: retirar el panqueque terminado y continuar con el resto de la mezcla. Se pueden servir tibios o dejarlos enfriar para acompañar con opciones dulces o saladas.
Mousse de chocolate sin azúcar y saludable: cómo prepararla
Para hacer el clásico mousse de chocolate que no lleva azúcar, se deberán tener estos ingredientes:
- 200 gramos de chocolate amargo sin azúcar
- 3 huevos
- 1 cucharada de cacao amargo
- 1 cucharada de edulcorante apto calor
- 1 cucharada de aceite de coco (opcional)
- 1 pizca de sal
- 1 chorrito de esencia de vainilla
¿Cómo hacer la mousse de chocolate saludable?
- Paso 1: derretir el chocolate amargo a baño maría o en microondas en tandas cortas para evitar que se queme. Una vez fundido, dejar entibiar unos minutos.
- Paso 2: separar las claras de las yemas y colocar las yemas en un bowl. Agregar vainilla, cacao y edulcorante para crear una base cremosa que dará sabor al mousse.
- Paso 3: incorporar el chocolate tibio a las yemas de manera gradual, mezclando para unificar sin que la preparación pierda textura.
- Paso 4: batir las claras con una pizca de sal hasta lograr un punto nieve firme. Este volumen será el responsable de la suavidad y aire del mousse.
- Paso 5: integrar las claras batidas al chocolate en dos o tres tandas, con movimientos envolventes, para mantener el aire incorporado. La mezcla debe quedar liviana y homogénea.
- Paso 6: llevar la preparación a recipientes individuales o un bowl grande y alisar la superficie suavemente. Esto ayuda a que el mousse tome mejor consistencia.
- Paso 7: refrigerar por un mínimo de dos horas para que la textura se vuelva firme y esponjosa. Cuanto más tiempo repose, mejor se definirá el mousse.
- Paso 8: servir bien frío acompañado de chips de chocolate sin azúcar, frutas rojas o semillas para sumar textura y nutrientes.