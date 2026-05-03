Entre la amplia variedad de juegos de azar que hay en España, la lotería Bonoloto es una de las más famosas del país por los premios extraordinarios que ofrece. Por esa razón, conoce cómo participar y cuáles fueron los últimos números ganadores. Durante el sábado, 2 de mayo de 2026, Los números ganadores son 07 17 22 38 41 47, la cifra complementaria el 48 y el número de reintegro el 4. En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la de cinco aciertos más el complementario obtuvo "1" ganadores con un galardón de "132360.4" euros. Para el sorteo del sábado, 2 de mayo de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 4.459.600 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.226.390 euros en premios, según los datos compartidos por LAE. El sorteo de la Bonoloto se lleva a cabo de lunes a domingo a las 21.30 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. No obstante, les está concedido ajustar el lugar, día y momento del juego a través de una resolución. En este caso, la comunicación se efectuará de forma oficial en todos sus canales de comunicación. Los ciudadanos que quieran participar del juego de la Bonoloto deben escoger entre los números del 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo. La cantidad de combinaciones posibles variará según el tipo de apuesta. La apuesta sencilla permite participar en la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas. Los ganadores del sorteo tienen un plazo límite de tres meses para cobrar su premio. Este plazo comienza a contar desde el día siguiente al último sorteo. Por ese motivo, es necesario consultar la fecha exacta de caducidad en el reverso del boleto. Si el último día del plazo coincide con un festivo, tendrán un día más para acudir al de venta oficial y cobrar el premio. Establece límites claros de tiempo y dinero, juega solo por diversión y nunca persigas pérdidas; haz pausas y evita apostar bajo estrés o alcohol. Si notas señales de pérdida de control, busca apoyo: Jugadores Anónimos +34 670 691 513 o oficina@jugadoresanonimos.org.