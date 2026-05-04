El sitio web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números premiados del último sorteo del Bonoloto en España y la cantidad de euros que obtuvieron los ganadores. Durante el domingo, 3 de mayo de 2026, Los números ganadores son 13 25 27 38 40 45, la cifra complementaria el 20 y el número de reintegro el 8. En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo 0 ganadores con un premio de 0 euros y la de cinco aciertos más el complementario registró 1 ganador con un galardón de 120919.52 euros. Para el sorteo del domingo, 3 de mayo de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 3.898.407 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.072.061,9 euros en premios, según los datos compartidos por LAE. Aquellas personas interesadas en jugar a La Bonoloto tienen la opción de hacerlo en línea desde su casa. Asimismo, aquellos que prefieran la modalidad convencional, pueden dirigirse a alguno de los 11.000 establecimientos de Loterías y Apuestas del Estado, identificables por el logotipo de LAE. Las personas que deseen participar del juego deberán elegir entre los números 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo. La cantidad de combinaciones dependerá del tipo de apuesta que realicen. La apuesta sencilla es solo para la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas. Los participantes que hayan ganado de premios de hasta 2000 euros podrán cobrar sus euros al día siguiente del sorteo en la Lotería y Apuestas del Estado presentando el resguardo del boleto en los puntos de venta oficiales. En caso de la variante semanal, se deberá esperar hasta la finalización de todos los sorteos de la semana para hacer efectivo el cobro. Sin embargo, para premios iguales o superiores a 2000 euros se liquidan a través de las entidades financieras asociadas: Apuesta solo lo que puedas permitirte perder, fija límites de tiempo y dinero y haz pausas regulares. Evita jugar para recuperar pérdidas y aléjate si notas que afecta tu ánimo, trabajo o relaciones. Si te cuesta controlar tus hábitos o necesitas apoyo, habla con alguien de confianza y busca ayuda profesional. Puedes contactar con Jugadores Anónimos en el +34 670 691 513 o escribir a oficina@jugadoresanonimos.org.