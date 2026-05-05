Entre la amplia variedad de juegos de azar que hay en España, la lotería Bonoloto es una de las más famosas del país por los premios extraordinarios que ofrece. Por esa razón, conoce cómo participar y cuáles fueron los últimos números ganadores. Durante el lunes, 4 de mayo de 2026, Los números ganadores son 05 11 24 32 46 49, la cifra complementaria es 17 y el número de reintegro es 9. En la jugada del día, la categoría de seis aciertos registró "0" ganador con un premio de "0" euros y la de cinco aciertos más el complementario tuvo "1" ganadores con un galardón de "146483.04" euros. Para el sorteo del lunes, 4 de mayo de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 4.715.943 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.296.884,4 euros en premios, según los datos compartidos por LAE. El sorteo de la Bonoloto se lleva a cabo de lunes a domingo a las 21.30 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. No obstante, les está concedido ajustar el lugar, día y momento del juego a través de una resolución. En este caso, la comunicación se efectuará de forma oficial en todos sus redes sociales. El valor de cada apuesta es de 50 céntimos y el 55% de la recolección se asigna a premios, de los cuales un 10% corresponden al reintegro. Los apostadores que logren tres aciertos recibirán 4 euros. Luego de descontar el 10%, el 45% restante se distribuirá entre las distintas categorías tras descontar la cantidad resultante de multiplicar por 4 euros el número de acertantes con tres aciertos. El fondo excedente se distribuirá de la siguiente manera: el 45% para los que logren 6 aciertos, el 24% para los que acierten cinco números más el número complementario, el 12% para aquellos con cinco aciertos y el 19% para los que consigan cuatro aciertos, repartidos a partes iguales entre todos los ganadores. Los apostadores que hayan ganado con premios inferiores a 2000 euros tendrán la oportunidad de recibir su dinero al día siguiente del sorteo, si muestran el comprobante de su billete, en los establecimientos autorizados. Sin embargo, para premios iguales o superiores a 2000 euros se depositan a través de las entidades financieras asociadas. Estas son las siguientes: Apuesta solo lo que puedas permitirte perder, fija límites de tiempo y dinero y haz pausas regulares. Evita jugar para recuperar pérdidas y aléjate si notas que afecta tu ánimo, trabajo o relaciones. Si te cuesta controlar tus hábitos o necesitas apoyo, habla con alguien de confianza y busca ayuda profesional. Puedes contactar con Jugadores Anónimos en el +34 670 691 513 o escribir a oficina@jugadoresanonimos.org.