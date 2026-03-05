Son los editores de las historias de las empresas. Saben cuando es relevante salir a explicar y cuando callar es aún más importante. Son capaces de desterrar mitos, por ejemplo, admiten que una crisis no siempre es una oportunidad. Y la transitan desde la proa, capeando el temporal junto al capitán. ‘Dircom’ funciona ya como un genérico. Tal como se ve en esta guía esencial que presenta El Cronista con más de 250 de los máximos referentes de las comunicaciones corporativas del país, ocupan diferentes puestos en las empresas. Sí son mayoritariamente directores de comunicaciones pero también sus cargos incluyen o son a veces direcciones y gerencias de Marketing, Sustentabilidad, Recursos Humanos y hasta Comercial. Es que asumir la responsabilidad de cómo la empresa se cuenta a sí misma -hacia afuera y cómo circula la información por dentro- es hoy una tarea clave y transversal en toda las corporaciones. Todo se da en momentos de inmediatez total, de juicio permanente de las audiencias y cuando la forma en que se comunican las decisiones de las empresas puede ser tan importante como las decisiones mismas. En la Argentina, hay asociaciones muy activas que nuclean a los responsables de comunicación de las principales compañías. El Círculo Dircoms, comandado hoy por Alejandra Martínez, reúne a profesionales con trayectorias intensas, inspiradoras y también disruptivas. El Consejo Profesional de Relaciones Públicas, presidido por Lucila Maldonado, también reúne a referentes de la comunicación del país. Son ámbitos donde profesionales y consultoras de comunicación se relacionan, retroalimentan y construyen conocimiento. En constante relación con los medios, atentos a un posteo en redes que puede desencadenar una crisis y con una nutrida lista de stakeholders que atender; los Dircoms atraviesan en este momentos horas de mucho trabajo. Reformas estructurales que impactan directamente en los negocios, menciones directas a empresas y empresarios que se viralizan en cuestión de minutos y presupuestos tironeados por distintos sectores de las compañías; son solo algunos de los temas con los que día a día se enfrentan estos ejecutivos que según el relevamiento KCI elaborado por la Universidad Austral y AmCham, tienen como prioridad la reputación y marca corporativa. En esta guía de El Cronista, no solo figuran sus nombres y apellidos, cargos y empresas donde trabajan los principales referentes de la comunicación en la Argentina. También se puede revisar su formación, fotos, sus hobbies, redes sociales y algunos se animaron a decir con nombre y apellido a quién admiran.