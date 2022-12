Nicki Nicole rompió en llanto en vivo por su abuelo: "Hace mucho que no lo veo"

Nicki Nicole vivió un momento emotivo en la Peña de Morfi y no pudo contener sus lágrimas. En una entrevista en el programa conducido por Jey Mammon, la artista habló sobre su carrera y mostró su lado más sensible.

El momento más tierno se vio cuando Jey le anunció que la producción tenía un regalo para ella. Se trató de un video de su abuelo Ítalo, escribiendo y leyendo una carta con palabras para su nieta.

"Mi querida nieta, Nicki. En este momento que te estoy escribiendo, vienen siempre los recuerdos de parte de la vida que no se olvida . Como, por ejemplo, el día que tu abuela Dolly pronosticó: ‘Esta chica triunfará, será una triunfadora'. Y así fue", relató el hombre mientras escribía el mensaje en el papel.

Y continuó: "Ha quedado para mí el compromiso de la continuidad de esa realidad que apoyaré el resto de mi vida con todo cariño y deseo, hasta llegar a creer, que soy un ‘Wapo traketero' más. Besos, hasta pronto. Te quiero mucho".



Al ver la imagen de su abuelo, la cantante no pudo contener su emoción y rompió en llanto: "No iba a llorar. No se preocupen, lloro de emoción, no de tristeza. Me emociono porque hace mucho que no veo a mi abuelo y, aunque sea poder verlo y saber que él está ahí a pesar de la distancia, pare mí es clave".

La rosarina, de 22 años, lloró al escuchar el mensaje de su abuelo.

Luego explicó que hace más de un año no comparte un momento con su ser querido: "La última vez que lo vi gozando fue hace un año en los Gran Rex, donde hice una canción en especial que se llama Perdido, que es un tango y él siempre me pidió hacer".

"Subí a gente del tango a bailar para que él se ponga contento. Y lo vi gozando. Y la verdad que poder verlo ahora detrás de la pantalla para mí es clave, así que muchas gracias por hacerlo posible, porque siempre que lo veo es por videollamada y él no entiende las videollamadas . Y cuesta mucho hablar porque él no entiende como una persona puede estar a través de un celular. Así que no saben lo que esto significa para mí", expresó la cantante.

La artista cerró con unas dulces palabras: "Abuelo, si estás ahí, te voy a ver en las Fiestas. Te amo con todo mi corazón. Sé que la abuela también nos está viendo desde arriba. Te mando un beso grande y espero que estés muy bien".

