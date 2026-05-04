El empresario mexicano Carlos Slim concretó su salida del negocio cementero en EE.UU. tras la venta de Keystone Cement, activo que formaba parte de Fortaleza Materiales, subsidiaria de Grupo Carso, misma que recibirá cerca de u$s 170 millones por la transacción. De acuerdo con un comunicado, la operación se cerró el 1 de mayo de 2026, cuando Titan, a través de su filial Titan America, completó la adquisición de la compañía con sede en Pensilvania, en línea con el acuerdo anunciado en enero. El cierre de la operación ocurre cuatro meses después de haberse dado a conocer el acuerdo vinculante de venta, en enero pasado, mismo que detalló que la transacción ascendería a u$s 310 millones, de los cuales Grupo Carso recibirá el 55%, según el documento publicado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). “Esta inversión se alinea perfectamente con nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo y expande la presencia de Titan America en regiones estratégicas que se benefician de una alta demanda de materiales y soluciones de construcción de alto rendimiento, al tiempo que fortalece la posición de la compañía en mercados importantes de nuestro segmento del Atlántico Medio”, dijo en un comunicado Bill Zarkalis, presidente y director ejecutivo de Titan America. Keystone Cement opera una planta integrada con capacidad anual cercana a 990,000 toneladas de clínker, además de contar con oportunidades en el negocio de agregados, un segmento clave para el crecimiento en infraestructura y construcción en EE.UU. La desinversión marca un movimiento estratégico para Slim, quien reduce su exposición en el sector cementero fuera de México, en un contexto donde su conglomerado ha priorizado negocios con mayor escala y sinergias locales. “Con esta operación, Fortaleza Materiales concreta su salida total del negocio cementero en EE.UU., consolidando un cambio en su exposición geográfica dentro del segmento de materiales”, mencionaron analistas de GBM en una nota para clientes. Para Titan, esta adquisición refuerza su presencia en el mercado estadounidense y forma parte de una serie de compras recientes en Europa y Norteamérica, alineadas con su plan de crecimiento “TITAN Forward 2029”. En los últimos meses, la compañía también cerró operaciones en Francia y Turquía, ampliando su capacidad productiva global. El impacto de estas transacciones será detallado por la empresa europea en la presentación de sus resultados trimestrales el próximo 7 de mayo.