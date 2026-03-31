Las acciones de Grupo Cementos Chihuahua (GCC), listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, presentan un potencial de alza cercano a 17% en los próximos 12 meses, con un precio objetivo de 223 pesos por unidad, de acuerdo con analistas de BX+. La firma inició cobertura sobre la emisora con recomendación de compra, al considerar que la compañía mantiene una posición sólida dentro del sector, pese a los retos enfrentados desde la pandemia. “La compañía ha presentado cifras estables y resilientes, además de continuar con proyectos de mejora y expansión de capacidad”, señalaron los estrategas. En este sentido, destacaron que GCC opera en una industria madura; sin embargo, identifican oportunidades de crecimiento ligadas a los planes de infraestructura en los mercados donde tiene presencia. Para 2026, la cementera prevé incrementar su capacidad de producción con su planta en Odessa, lo que podría impulsar sus resultados en el mediano plazo. La compañía tiene operaciones en Norteamérica, principalmente en México y Estados Unidos, donde cuenta con ocho plantas y una presencia relevante en el negocio de concreto premezclado en estados como Iowa, Minnesota, Nuevo México, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Texas. En términos financieros, al cierre de 2025 reportó un incremento de 3.1% en ventas netas, que ascendieron a 1,408 millones de dólares. No obstante, el EBITDA cayó 1.7% a 491.8 millones de dólares y la utilidad neta retrocedió 8.1% a 299.4 millones de dólares. Hacia adelante, BX+ proyecta un crecimiento promedio de 5% en ventas para los próximos cinco años, impulsado por las expectativas de expansión económica e inflación en sus principales mercados. En el mercado, las acciones de GCC acumulan un avance de 4.04% en lo que va del año, tras haber alcanzado un máximo de 204.57 pesos el 20 de febrero. Desde entonces, el título registra una corrección de 7.15%, de acuerdo con datos de Bloomberg.