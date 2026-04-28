Durante los primeros tres meses de este año, Cementos Moctezuma acumuló una ganancia neta de MXN $1,893.9 millones, lo que significó un incremento de 14.8% en relación con el mismo periodo del año pasado. En su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa señaló que el incremento en la utilidad fue provocado por un repunte en el valor de las ventas en ese mismo periodo. En términos de margen en 2026 la utilidad neta consolidada representó el 33.5% y en 2025 el 34.0%. Durante el primer trimestre de 2026 se alcanzaron ventas netas por MXN $5,650, reportando un incremento del 16.4% sobre las ventas obtenidas al mismo periodo del año previo. “Este crecimiento en ventas se originó principalmente por la continua y oportuna planeación, ejecución y control de las estrategias comerciales diseñadas por la administración de Moctezuma”, detalló la compañía en el reporte. La empresa logró un primer trimestre que la regresa a la senda del crecimiento, después de que el trimestre anterior reportara una disminución en la utilidad de 4%, debido a la pérdida cambiaria, es decir, la depreciación del peso frente al dólar. Además, otro factor que impulsa a la cementera durante este primer trimestre fue un ligero repunte en la industria de la construcción nacional.