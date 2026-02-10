Plantar un árbol en casa es una tendencia que se expande en jardines, balcones y terrazas. No solo proporciona frescura y color, sino que también puede atraer prosperidad, de acuerdo con el Feng Shui. Entre las especies más recomendadas, el mandarino se distingue por su adaptabilidad, sus frutas aromáticas y su simbolismo energético. Los especialistas lo sugieren debido a su adecuada adaptación a recipientes de gran tamaño, alcanzando entre 2 y 3 metros con una poda regular. Es ideal para espacios limitados, ya que proporciona sombra suave y frutos en un breve lapso de tiempo. Además, su color naranja intenso activa el elemento Fuego en Feng Shui, lo que incrementa la abundancia y la buena fortuna. Para que el mandarino crezca sano y dé frutos, es fundamental seleccionar una maceta de al menos 50 litros. Esto permite que las raíces se expandan sin estrés. El suelo debe ser bien drenado y rico en nitrógeno y potasio, dos nutrientes esenciales para cítricos. Si no dispone de espacio para una maceta grande, existen variedades enanas que se adaptan a recipientes más pequeños y también producen frutos. Además de proporcionar frutos ricos en vitamina C, el mandarino ofrece frescura y aroma natural. En el contexto del Feng Shui, las mandarinas doradas representan prosperidad y energía vital, siendo utilizadas en rituales de Año Nuevo y en decoración para atraer fortuna. Es fundamental reconocer que en países asiáticos, obsequiar mandarinas constituye un gesto de buenos augurios y éxito económico.