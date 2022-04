Netflix: los códigos "secretos" para ver películas de religión y fe en la plataforma

El catálogo de Netflix se agiganta día a día y navegar por la plataforma puede ser complicado cuando se busca una temática concreta. La razón es que el sitio organiza sus películas y series en función de nuestros gustos o del estreno que esté presentando en ese momento, con lo cual el menú que vemos es acotado.

Los códigos secretos para ver series y películas 'ocultas' de Netflix

Pero para lograr esto último, existe un pequeño secreto: mirar el catálogo ingresando ciertos códigos en la URL. Cada género y subgénero tiene su propio código asignado, lo cual facilita la navegación y permite filtrar con mayor detalle lo que se busca. Para usarlos, se debe ingresar en la dirección de URL lo siguiente: http://www.netflix.com/browse/genre/xxx, donde "xxx" es el código especifico que se desee.

NETFLIX: LOS CÓDIGOS "SECRETOS" PARA VER PELÍCULAS DE RELIGIÓN, FE, ESPIRITUALIDAD

CATEGORÍA: RELIGIÓN, FE, ESPIRITUALIDAD - 26835

Subcategorías:

Películas sobre fe y espiritualidad: 52804

Documentales: 2760

Fe y espiritualidad para niños: 751423

Serie Poco ortodoxa en Netflix: de qué se trata y por qué hay que verla

Poco Ortodoxa, la serie de Netflix, está basada en el libro autobiográfico de Deborah Feldman, titulado 'Unorthodox: the scandalous rejection of my hasidic roots'.

Para cualquiera, apenas un alambre suelto, flameando, recortado contra un cielo transparente de tan celeste en una Nueva York otoñal. Para Esty, el primer contratiempo. "No podés salir. El eruv se dañó. El viento rompió un cable. Lo van a arreglar mañana, no en sabbat. Dejá esa bolsa arriba". El parloteo de sus vecinas, reunidas en el hall del edificio, la abruma. De nuevo en su departamento, escabulle un pasaporte europeo, un puñado de euros y dólares y una foto en la cintura de su larga falda. Ahora sí, gana la calle. Y, sin escalas, huye a Berlín.

Así comienza la miniserie de Netflix, trazando un sutil pero rotundo paralelismo entre la jovencísima Esther Shapiro, fugitiva de una ultraortodoxa comunidad judía de Brooklyn, y el cabo suelto del eruv, "una demarcación construida por las comunidades judías observantes con el propósito de trasladar objetos de un lugar a otro durante sabbat y otras festividades sin transgredir la Halajá".

Se trata, en síntesis, de un cerco que corre en paralelo al cableado público de la zona o barrio, y establece los límites de la comunidad.

Leé la nota completa en este enlace.