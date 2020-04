Serie Poco ortodoxa en Netflix: de qué se trata y por qué hay que verla

Poco Ortodoxa, la serie de Netflix, es furor en la cuarentena de los argentinos por la pandemia de coronavirus. Está basada en el libro autobiográfico de Deborah Feldman, titulado 'Unorthodox: the scandalous rejection of my hasidic roots'.

Para cualquiera, apenas un alambre suelto, flameando, recortado contra un cielo transparente de tan celeste en una Nueva York otoñal. Para Esty, el primer contratiempo. "No podés salir. El eruv se dañó. El viento rompió un cable. Lo van a arreglar mañana, no en sabbat. Dejá esa bolsa arriba". El parloteo de sus vecinas, reunidas en el hall del edificio, la abruma. De nuevo en su departamento, escabulle un pasaporte europeo, un puñado de euros y dólares y una foto en la cintura de su larga falda. Ahora sí, gana la calle. Y, sin escalas, huye a Berlín.

Así comienza la miniserie de Netflix, trazando un sutil pero rotundo paralelismo entre la jovencísima Esther Shapiro, fugitiva de una ultraortodoxa comunidad judía de Brooklyn, y el cabo suelto del eruv, "una demarcación construida por las comunidades judías observantes con el propósito de trasladar objetos de un lugar a otro durante sabbat y otras festividades sin transgredir la Halajá". Se trata, en síntesis, de un cerco que corre en paralelo al cableado público de la zona o barrio, y establece los límites de la comunidad.

Precisamente son esos confines -físicos, pero también espirituales, emocionales y culturales- los que elige desafiar Esty, intepretada por Shira Haas, actriz israelí que también protagoniza 'Shtisel', disponible en Netflix.

'Poco ortodoxa' retrata la vida de una joven de 19 años agobiada por un matrimonio arreglado, estigmatizada por no haber 'producido' un hijo pese a llevar más de un año de casada, reprimida en su afición por el piano y el canto, confinada a seguir las estrictas reglas de la colonia jasídica Satmar que, como en la vida real, está en Williamsburg y la integran descendientes de los habitantes de la homónima aldea húngara, casi exterminada durante el Holocausto. Todo, ambientado en una Nueva York y una Berlín pre coronavirus.

Justamente ese es otro de los contrapuntos atrapantes de la serie. Por un lado, el pasado reciente de la protagonista en una Nueva York desconocida, y que se recupera a través de flashbacks donde se describe, con exhaustividad propia de un documental, cada ritual que regla -y, por ende, controla- la vida cotidiana de los miembros de la comunidad ultraortodoxa: desde cómo higienizarse antes siquiera de dejar la cama hasta cómo celebrar una boda, una escena que requirió dos días de grabación.

Por otro lado, el presente inmediato de Esty en una Berlín que abraza la diversidad. A esa ciudad alemana llega en busca de su madre pródiga. Y comienza a construir un sentido de pertenencia a sí misma a medida que se libera: de su peluca kosher, de su vestimenta pudorosa, de sus restricciones alimenticias, de sus represiones sexuales. Facilita ese renacer un grupo multicultural de jóvenes concertistas de élite, partícipe necesario en su reencuentro con la música.

Y allí está el gran secreto del éxito de 'Poco ortodoxa': en el universal anhelo y derecho a tener una voz propia.

Basada en una historia real

'Poco ortodoxa' se basa en 'Unorthodox: the scandalous rejection of my hasidic roots', la autobiografía de Deborah Feldman, escritora nacida en 1986 en la comunidad jasídica Satmar de Williamsburg.

La experiencia de ver la serie se completa necesariamente con 'Making Unorthodox', el behind de scenes de 25 minutos de duración, también disponible en Netflix, donde se destaca el hecho de que se trata de "la primera obra de la cultura popular masiva hablada principalmente en yiddish". Según la propia Feldman, "la gente como yo nunca hemos tenido esa oportunidad, nunca nos hemos visto reflejados en historias de la cultura popular".

El backstage revela por qué a la directora María Schrader le llevó dos años de producción para reconstruir con absoluta fidelidad, y la supervisión de un coach religioso, desde las costumbres higiénicas hasta los rituales maritales, desde las plegarias religiosas hasta las comidas tradicionales, desde la vestimenta hasta la postura corporal de esa comunidad autoaislada en el corazón de Brooklyn.

Según Feldman, "es muy particular porque son casi todos descendientes de los supervivientes de la aldea húngara de Satmar. Y también porque conformaron lo que son después de la Segunda Guerra. La fundaron personas que atravesaron el trauma más grande que uno puede imaginar. Fue una experiencia que moldeó la estructura ideológica de la comunidad, por lo menos para las primeras dos generaciones".

Para asegurar la verosimilitud de la historia, todo el staff que participó de la miniserie, que se filmó en Berlín, es judío.

Si bien el origen de la miniserie es la historia real de Feldman, la miniserie se toma varias licencias ficcionales, por lo que no se trata de una biopic. "Los flashbacks se basan en el libro, pero la historia en sí es totalmente inventada", aclara el making off.

En efecto, Feldman nació y se crió en esa colectividad cerrada de Nueva York, donde se casó a los 17 años y fue madre a los 19. También abandonó la colonia y se radicó en Alemania, donde es una intelectual de renombre. Además de 'Unorthodox' (2012), publicó 'Exodus', en 2014.