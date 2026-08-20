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Un aceite alternativo y vegano surge como una opción viable para sustituir el de girasol y el de oliva. Este producto resulta ideal para freír y, al mismo tiempo, contribuye a prevenir enfermedades cardíacas y diabetes. Además, posee propiedades que ayudan a combatir el cáncer, según informa la ONG Mayo Clinic.

Aunque semillas como el maíz y el girasol, así como frutos como el coco y la oliva, son las principales fuentes de aceite, existen alternativas más saludables y menos conocidas que enriquecen la dieta y aportan nuevos nutrientes a la rutina alimenticia.

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¿Qué aceite es el más adecuado para sustituir al de girasol y al de oliva?

El aceite de lino representa una rica fuente de ácidos grasos beneficiosos, especialmente de omega-3, un nutriente esencial que también se encuentra en proteínas como el pescado y las legumbres.

Gracias a su elevado contenido de fibra soluble y lignanos, el aceite de lino actúa como un potente estimulador de la hormona del estrógeno y destaca por sus propiedades antioxidantes. Además, el lino ofrece un notable valor nutricional con las siguientes características:

Nutrientes y propiedades
Cantidad en 100 gramos
Calorías
534 kcal
Proteínas18,3 g
Fibra27,3 g
Grasas42,4g
Hierro5,7 mg
Calcio255 mg
<div class="migrated-promo-image__description"><div class="migrated-promo-image__source">Fuente: Shutterstock</div></div>
Fuente: Shutterstock
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¿Cuáles son los beneficios del aceite de lino para la salud?

Mientras que las semillas de lino pueden utilizarse enteras, trituradas o en polvo como harina, el aceite de esta semilla viene en forma líquida o en cápsulas. Este alimento previene las siguientes afecciones y mejora la salud, según Mayo Clinic:

  • Enfermedades cardíacas: las semillas presentes en el aceite tienen un alto contenido de ácido linolénico, con altos beneficios para afecciones del corazón y que ayudan a prevenir la presión alta.
  • Niveles de colesterol: los estudios probaron que reduce los índices de colesterol en general y del LDL, el colesterol malo.
  • Diabetes: las semillas reducen el nivel de azúcar en sangre para personas con diabetes tipo 2.