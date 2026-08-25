La tendencia de reducir el uso de celulares y fomentar el tiempo de calidad en familia y amigos está tomando fuerza en diversos espacios de entretenimiento. En este contexto, los juegos arcade, clásicos y desafíos grupales resurgen como opciones atractivas para reunir a grandes y chicos en torno a la diversión y la interacción presencial.

Las nuevas generaciones, inmersas en un mundo digital, comenzo a buscar experiencias que les permitan desconectarse de las pantallas. Este fenómeno se observa claramente en espacios como ZONA, donde la propuesta es ofrecer un entorno de juego que trasciende la virtualidad. Acá, los visitantes pueden disfrutar de videojuegos de última generación, pero también de juegos clásicos que estimulan la competencia amistosa y la colaboración.

Juegos arcade y la revinculación familiar en el ocio moderno

En ZONA, las familias pueden encontrar una variada oferta de actividades que promueven la interacción. Desde el bowling hasta el ping pong, cada juego está diseñado para iluminar esos momentos compartidos que se volvió cada vez más escasos. A través de juegos de parque como el Péndulo y Jurassic Park, los visitantes no solo compiten, sino que también reviven la alegría de compartir experiencias en grupo.

La importancia de estos espacios radica en la posibilidad de alejarnos de la rutina digital y dedicar tiempo a las relaciones interpersonales. En un mundo donde los celulares se volvió casi una extensión de nosotros, lugares como ZONA sugieren alternativas que rescatan la esencia del ocio familiar. El formato de juegos y atracciones está pensado para que tanto niños como adultos disfruten juntos, fomentando la creación de recuerdos que perduran.

Foto: COTO.

Un centro integral para disfrutar en conjunto con excelentes opciones gastronómicas

Más allá de la oferta lúdica, ZONA también incluye alternativas gastronómicas que complementan la experiencia. El restaurante Zona Gourmet ofrece platos de calidad, desde desayunos hasta especialidades como ribs. Además, las nuevas pizzas XL al estilo New York también están disponibles, perfectas para compartir entre amigos o en familia después de una intensa jornada de juegos.

Para quienes busquen maximizar su experiencia, recientemente se lanzó una promoción que permite obtener bonos al recargar determinado monto. Por ejemplo, al cargar $100.000, los visitantes pueden disfrutar de un total de $200.000 para seguir jugando, así como la posibilidad de elegir un juguete. Este tipo de iniciativas no solo incentivan el consumo, sino que refuerzan la idea de que la diversión compartida es valiosa.

Con horarios que se extienden desde las 8:00 hasta las 22:30 hs, ZONA se convierte en un punto de encuentro accesible para quienes buscan pasar un buen rato alejados de la virtualidad. Con sucursales en Caballito, Temperley y José C. Paz, el lugar se posiciona como una opción ideal para disfrutar del tiempo libre.

En resumen, la búsqueda de actividades que reduzcan el uso de celulares está directamente relacionada con el creciente interés en espacios de entretenimiento donde la sea prioritaria. ZONA se presenta como un referente de esta tendencia, ofreciendo un entorno atractivo que promueve la diversión y la conexión humana.