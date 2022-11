Martín Demichelis es el nuevo entrenador de River, tras la salida de Marcelo Gallardo que se concretó el fin de semana. El ex defensor, que inició su carrera futbolística en el club de Núñez, firmó su contrato en las oficinas del estadio Monumental con vigencia hasta diciembre de 2025.

" Muchísimas gracias a todos los dirigentes y a todos los hinchas, que me expresaron su confianza y su buena predisposición . Junto a mi grupo vamos a honrar esta profesión para que River siga por esta línea exitosa", expresó Demichelis en conferencia de prensa esta tarde.

El cuerpo técnico que acompañará a Martín Demichelis.

El sucesor de Marcelo Gallardo estuvo acompañado por Jorge Brito (presidente), Matías Patanian (vicepresidente 1°) e Ignacio Villarroel (vicepresidente 2°).

"Me encontré con un Club en crecimiento y agradecí a todos los trabajadores que me crucé. Fui a River Camp y me emocionó ver la evolución de esa ciudad deportiva. Vamos a seguir aportando desde nuestro lado para que esta enorme Institución siga creciendo", sostuvo el nuevo DT del millonario.

Demichelis realizó un recorrido por las instalaciones del club, como el vestuario local, la concentración del plantel profesional, el campo de juego y el Museo River, según informó el departamento de prensa del "Millonario".

El también ex defensor de la Selección argentina regresa a River luego de su largo periplo europeo, siendo un referente del Bayern Munich, de Alemania, donde dirigió al segundo equipo en la última temporada.