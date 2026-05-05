El Real Madrid vive uno de sus finales de temporada más convulsos de los últimos años. Sin títulos en juego, con una amplia distancia respecto al líder Barcelona en LaLiga y una eliminación prematura en Champions a manos del Bayern Múnich, el ambiente en Valdebebas está lejos de ser sereno. Y en ese contexto, la polémica en torno a Kylian Mbappé ha monopolizado la agenda del club durante los últimos días. El detonante fue la difusión de imágenes del delantero francés en Cagliari (Italia) junto a su pareja, Ester Expósito, mientras se encuentra oficialmente de baja por una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. A eso se sumó otro dato que no pasó desapercibido: Mbappé llegó a Madrid 12 minutos antes del inicio del partido ante el Espanyol. La imagen contrasta con la de Vinicius Jr., que marcó los dos goles de la victoria y se ha convertido en el referente del equipo para este último tramo de la temporada. En la rueda de prensa posterior al triunfo ante el Espanyol, el entrenador Álvaro Arbeloa fue preguntado directamente sobre la situación del francés. Su respuesta fue cuidadosa en las formas, pero directa en el fondo. Sobre el viaje de Mbappé durante la lesión, Arbeloa explicó: “Toda la planificación de los lesionados está supervisada y a cargo de los servicios médicos del Real Madrid, que son quienes controlan cuándo tienen que ir a Valdebebas y cuándo no. A partir de ahí, cada jugador en su tiempo libre hace lo que considera oportuno, y yo ahí no puedo entrar”, según recogieron los medios presentes en la rueda de prensa. Cuando le preguntaron si entendía que hubiera gente molesta con Mbappé, el técnico respondió: “Yo no dudo del compromiso de ninguno de mis jugadores. Creo que todos saben lo importante que son estos partidos para nosotros. Cuando defiendes la camiseta del Real Madrid, cuando estás en esta casa, entiendes la exigencia que tiene este club”, según consignó AS en la transcripción completa de la rueda de prensa. Y fue entonces cuando llegó la frase que resonó con más fuerza: “Somos un club que, por suerte, no ha existido, no existe, ni existirá un jugador más grande que el Real Madrid. Y yo creo que todos mis jugadores entienden esto perfectamente”, tal y como reprodujo Libertad Digital. Más allá de las respuestas directas sobre Mbappé, Arbeloa articuló durante la rueda de prensa un discurso sobre los valores del club que los medios interpretaron como una alusión implícita al delantero francés. “Para ganar cualquier partido necesitas el compromiso de todos los jugadores. Me duele cuando vemos que todos los equipos corren más que nosotros, no solo cuando no tenemos el balón, sino también cuando tenemos la posesión”, señaló el técnico. A continuación añadió: “Cuando hablamos de los valores del Real Madrid, no se han construido con jugadores que salen al campo vestidos de esmoquin, sino con jugadores que acaban con la camiseta llena de sudor, barro, esfuerzo, sacrificio y constancia. Cuando el talento se junta con el compromiso y el esfuerzo, eso hace que seamos el mejor equipo del mundo”. Más allá de las declaraciones de Arbeloa, Marca ha publicado este lunes un análisis en el que apuntó que el problema con Mbappé “es que se ha distanciado del equipo”, no solo por las lesiones que lo han alejado del día a día, sino también por “algunas actitudes controvertidas” que, según el diario deportivo, “no han gustado en el vestuario”. El mismo medio detalló que la relación entre Mbappé y el grupo presenta fisuras: mientras “con Vinicius el grupo va a muerte, con Mbappé ahora no tanto”, y que en el cambio ante el Betis tras lesionarse “Mbappé se marchó contrariado, frío en el saludo con Arbeloa y reacio a la hora de dar explicaciones de lo que le ocurría”, según fuentes del entorno del club consultadas por Marca.