Carlos Slim, el empresario más acaudalado de México, aparece como el principal aspirante para adquirir el 51% de las acciones del Club León, uno de los equipos con mayor tradición en la Liga MX. La operación se realizaría a través de América Móvil —firma encabezada por su yerno, Arturo Elías Ayub— como vehículo financiero, de acuerdo con versiones difundidas por el periodista Pepe Hanan. La prisa por concretar el acuerdo estaría vinculada a la presión de la FIFA y la Liga MX para eliminar la multipropiedad antes del Mundial de 2026. Aunque no hay confirmación oficial, la noticia ya generó fuerte impacto en el entorno futbolístico. En una etapa anterior, en alianza con Jesús Martínez, Carlos Slim adquirió el 30% de Grupo Pachuca, lo que incluía participación en el Club León. Ese periodo, entre 2012 y 2017, coincidió con una de las etapas más exitosas del equipo, lo que alimenta la expectativa sobre un posible regreso. No obstante, el empresario vendió su participación en 2017 al propio Grupo Pachuca. Ahora, casi diez años después, podría volver, pero con una posición mucho más dominante en la toma de decisiones. De acuerdo con los reportes, la negociación estaría influida por la relación previa entre los involucrados. Se menciona una especie de “deuda” o vínculo entre Jesús Martínez Patiño y Carlos Slim, luego de que este último le vendiera la mayoría de las acciones del Real Oviedo. A pesar de una posible venta del 51%, la intención de Jesús Martínez sería mantener a su hijo, Jesús Martínez Murguía, como presidente del Club León. Con ello buscaría asegurar la continuidad deportiva y preservar la conexión con la afición. Las negociaciones estarían impulsadas por la exigencia de la FIFA y la Liga MX de terminar con la multipropiedad en el fútbol mexicano. Hasta ahora, ninguna de las partes ha confirmado ni desmentido oficialmente el avance del acuerdo. El resultado de esta operación podría redefinir no solo el futuro del Club León, sino también el modelo de propiedad en el fútbol nacional. Con el Mundial de 2026 cada vez más cerca, los tiempos se acortan y todo apunta a que Carlos Slim lleva ventaja en la negociación.