Carlos Slim, el empresario más rico de México, emerge como el principal candidato para adquirir el 51% de las acciones del Club León, uno de los equipos más tradicionales de la Liga MX. La operación involucraría a América Móvil —que preside su yerno Arturo Elías Ayub— como vehículo de compra, según versiones del periodista Pepe Hanan. La urgencia por cerrar esta transacción responde a la presión de la FIFA y la Liga MX para erradicar la multipropiedad antes del inicio de la Copa del Mundo 2026. No hay confirmación oficial, pero el bombazo ya sacudió el fútbol. En una alianza previa con Jesús Martínez, Carlos Slim adquirió el 30% de las acciones de Grupo Pachuca, operación que incluyó la participación en el Club León. Aquella etapa, entre 2012 y 2017, coincidió con uno de los ciclos más exitosos en la historia del club, lo que refuerza la expectativa sobre lo que su regreso podría significar deportiva y económicamente. Sin embargo, el empresario se deshizo de esa participación en 2017 a través de una venta al mismo Grupo Pachuca. Ahora, casi una década después, la historia podría repetirse, pero esta vez con mucho más poder de decisión. El reporte sugiere que la negociación tendría un trasfondo en las relaciones entre los distintos grupos de poder: existiría una especie de “deuda” o vínculo previo entre Jesús Martínez Patiño y Carlos Slim, ya que este último le vendió al dueño de Grupo Pachuca la mayoría de las acciones del Real Oviedo. La intención de Jesús Martínez, aunque venda el 51% de las acciones, es que su hijo Jesús Martínez Murguía siga al frente de la presidencia del Club León para garantizar la estabilidad deportiva y el vínculo con la afición. Las conversaciones girarían en torno a una posible venta motivada por la presión de la FIFA y la Liga MX para eliminar la multipropiedad, y ninguna de las partes hizo declaraciones públicas que confirmen o descarten el avance de la transacción. El desenlace de esta negociación marcará un antes y un después no solo para el León, sino para el modelo de propiedad del futbol mexicano en su conjunto. Con el Mundial a la vuelta de la esquina, el tiempo corre y Carlos Slim parece tener todas las cartas a su favor.