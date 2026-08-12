Cada septiembre, hacer un testamento en México puede resultar hasta 50% más barato gracias a la campaña “Septiembre, Mes del Testamento”, impulsada por la Secretaría de Gobernación y el Notariado Mexicano.

Durante esta iniciativa, las notarías participantes reducen sus honorarios para facilitar que más personas dejen por escrito cómo quieren distribuir su patrimonio.

El trámite, que fuera de campaña puede representar varios miles de pesos, puede realizarse a un costo reducido durante septiembre. En ediciones anteriores, los precios han variado según la entidad y el tipo de trámite, pero la campaña ofrece descuentos de hasta 50%, además de asesoría jurídica gratuita con notarios participantes.

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¿Cómo ahorrar hasta 50% en el costo del testamento?

La clave para acceder al descuento es hacer el trámite durante septiembre, Mes del Testamento, y acudir a una notaría que participe en la campaña. La iniciativa se realiza en las 32 entidades federativas y busca facilitar el acceso a este documento, que permite establecer quién recibirá los bienes después del fallecimiento.

Entre los principales beneficios de la campaña se encuentran:

Descuentos de hasta 50% sobre el costo regular del testamento, dependiendo del estado.

Asesoría jurídica gratuita por parte de notarias y notarios participantes.

Mayor disponibilidad de atención, ya que muchas notarías habilitan sábados durante septiembre.

Posibilidad de dejar establecida la voluntad sobre la distribución del patrimonio y la designación de un albacea.

Para realizarlo, generalmente se solicita una identificación oficial vigente, acta de nacimiento y CURP; en caso de estar casado, puede requerirse el acta de matrimonio. No es necesario llevar las escrituras de las propiedades ni documentos de los herederos: basta con tener definidos sus nombres y la proporción que corresponderá a cada uno.

Pago con descuentos Gobierno de México

¿Quién puede hacer un testamento y qué debe tomar en cuenta?

En México, las personas mayores de 16 años pueden realizar un testamento público abierto, siempre que se encuentren en pleno uso de sus facultades mentales y no hayan sido judicialmente incapacitadas.

Antes de acudir a la notaría es recomendable decidir quiénes serán los herederos, qué porcentaje recibirá cada uno y quién fungirá como albacea.

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El testamento no es exclusivo para quienes poseen grandes propiedades. También puede ser útil para quienes tienen ahorros, un negocio, una vivienda u otros bienes y desean evitar que su patrimonio quede sujeto a un proceso sucesorio más complicado.

Por otro lado, puede ser especialmente relevante para personas que viven en unión libre, pues la ausencia de testamento puede hacer necesario acreditar determinados derechos sucesorios ante las autoridades.

Una vez otorgado, el testamento puede modificarse o revocarse. El interesado puede acudir nuevamente ante un notario para realizar uno nuevo, que sustituirá al anterior. Para conocer el precio exacto de 2026, es necesario consultar el arancel y las condiciones que publique el Colegio de Notarios de cada entidad, ya que los costos y beneficios adicionales pueden variar entre estados.