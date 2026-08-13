Estas propiedades pueden representar una alternativa para quienes buscan comprar una casa a un precio menor.

Comprar una vivienda puede ser complicado para quienes no cuentan con un presupuesto elevado. Por este motivo, las casas recuperadas por el Infonavit se presentan como una opción para acceder a un inmueble con un costo más bajo.

El organismo cuenta con mecanismos para comercializar estas propiedades, algunas de las cuales pueden ser rehabilitadas antes de ponerse nuevamente a disposición de los compradores.

Estas propiedades pueden representar una alternativa para quienes buscan comprar una casa a un precio menor. Infonavit

Casas accesibles: ¿Qué son las viviendas recuperadas del Infonavit?

Las viviendas recuperadas son inmuebles que regresaron a manos del Infonavit después de que sus propietarios dejaron de cumplir con el pago de sus créditos. Posteriormente, el organismo puede incorporarlas a diferentes esquemas para volver a colocarlas en el mercado.

Estas propiedades pueden ofrecerse con descuentos considerables respecto de otros inmuebles, aunque el precio depende de cada vivienda y de sus condiciones. Por ello, no existe un costo único para todas las casas recuperadas ni una lista permanente de propiedades disponibles.

¿Cómo comprar una casa en remate?

El Infonavit ha implementado esquemas para comercializar viviendas recuperadas y facilitar el acceso a inmuebles a precios más accesibles. Algunas propiedades pueden requerir trabajos de rehabilitación antes de ser vendidas.

Los interesados deben revisar las condiciones específicas de cada inmueble y verificar que la operación se realice mediante los canales correspondientes del Instituto. También es importante conocer previamente las alternativas de financiamiento disponibles y determinar si se cuenta con la capacidad necesaria para adquirir la vivienda.

¿Cuáles son las viviendas que están disponibles?

La oferta de casas recuperadas no es fija, ya que depende del inventario y de los procesos de comercialización que tenga activos el Infonavit. Por esta razón, las propiedades, ubicaciones y precios pueden cambiar.

Quienes busquen una vivienda de este tipo deben consultar directamente la información proporcionada por el Instituto antes de realizar cualquier pago o iniciar un trámite.

Además, es recomendable evitar intermediarios que prometan garantizar una casa en remate a cambio de dinero. La operación debe verificarse directamente con el Infonavit para conocer las condiciones reales de la propiedad y del proceso de compra.