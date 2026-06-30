Ideal para jardines pequeños: el árbol frutal que florece todo el año, da sombra, no levanta el piso y aguanta sequías

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Las plantas de interior siguen ganando protagonismo en los hogares colombianos, especialmente entre quienes buscan darle un toque natural a sus espacios sin tener que invertir horas en mantenimiento.

Aunque muchas personas creen que mantenerlas saludables es complicado, existen variedades que prácticamente se cuidan solas, ofrecen floraciones llamativas y, además, contribuyen a mejorar la calidad del aire dentro de la vivienda.

Entre las opciones más recomendadas por expertos en jardinería sobresalen tres especies que combinan resistencia, elegancia y una gran capacidad para adaptarse a apartamentos, oficinas o casas con poca luz natural. Se trata de la Orquídea Phalaenopsis, la Begonia de flor y la Clivia, plantas ideales para quienes quieren empezar a crear un rincón verde sin complicaciones.

¿Cuáles son las plantas de interior que requieren menos cuidados y tienen flores?

No todas las plantas necesitan riego constante o una atención especializada. Estas tres especies destacan precisamente porque pueden mantenerse saludables con cuidados básicos y ofrecen una floración que permanece durante semanas o incluso meses.

Orquídea Phalaenopsis

La Orquídea Phalaenopsis es una de las favoritas para decorar interiores gracias a sus flores grandes, delicadas y disponibles en una amplia variedad de colores.

Su mantenimiento resulta más sencillo de lo que muchos imaginan. Solo necesita recibir buena iluminación indirecta, evitar el sol directo y un riego moderado cuando el sustrato esté casi seco. De hecho, el exceso de agua suele ser su principal enemigo.

Además de aportar elegancia a cualquier ambiente, ayuda a mantener un entorno más agradable al convivir con otras plantas que favorecen la renovación natural del aire.

Begonia de flor

La Begonia de flor es otra excelente alternativa para quienes desean una planta colorida sin demasiadas exigencias.

Produce flores durante buena parte del año y se adapta muy bien a los espacios interiores siempre que reciba suficiente claridad, pero sin exposición directa al sol. El riego debe hacerse únicamente cuando la tierra comience a perder humedad.

Sus hojas decorativas y sus flores de tonos rojos, rosados, blancos o naranjas la convierten en una de las especies más utilizadas para darle vida a salas, estudios y habitaciones.

Clivia

La Clivia sobresale por sus flores anaranjadas, amarillas o rojizas, que aparecen principalmente durante determinadas temporadas del año.

Es una planta resistente que tolera períodos de poca agua y puede crecer perfectamente en lugares con iluminación indirecta. Incluso, muchas personas la prefieren porque continúa desarrollándose sin inconvenientes aunque el cuidado no sea constante .

Su capacidad para mantenerse vigorosa durante años la convierte en una excelente inversión para quienes apenas comienzan a interesarse por la jardinería.

¿Cómo ayudan estas plantas de interior a mejorar el ambiente del hogar?

Aunque ninguna planta reemplaza la ventilación natural de una vivienda, sí pueden aportar beneficios al ambiente interior.

Estas especies ayudan a aumentar ligeramente la humedad del entorno mediante el proceso de transpiración y participan en el intercambio natural de gases, lo que contribuye a generar una sensación de mayor frescura en espacios cerrados. Además, incorporar vegetación al hogar suele favorecer una percepción de bienestar y tranquilidad.

Por esa razón, cada vez más personas deciden ubicarlas en salas, oficinas, habitaciones o zonas de estudio.

¿Qué cuidados básicos necesitan estas plantas para mantenerse saludables?

Si bien son plantas resistentes, conviene seguir algunas recomendaciones para prolongar su vida útil y favorecer una buena floración:

Regarlas únicamente cuando el sustrato lo necesite y evitar los encharcamientos.

Ubicarlas en lugares con buena iluminación, pero sin recibir sol directo durante varias horas.

Retirar hojas o flores secas para estimular el crecimiento.

Utilizar macetas con buen drenaje para evitar que las raíces acumulen exceso de humedad.

Aplicar fertilizante para plantas con flor durante las épocas de crecimiento, siguiendo las instrucciones del producto.

¿Por qué estas plantas son ideales para quienes no tienen experiencia en jardinería?

Muchas personas desisten de tener plantas porque creen que requieren cuidados diarios. Sin embargo, la Orquídea Phalaenopsis, la Begonia de flor y la Clivia demuestran lo contrario.

Estas especies soportan pequeños descuidos, no necesitan riegos frecuentes y ofrecen floraciones que transforman cualquier espacio interior. Gracias a esa combinación de resistencia, belleza y bajo mantenimiento, se han convertido en algunas de las plantas más recomendadas para principiantes y para quienes desean disfrutar de un hogar más verde sin complicarse con rutinas exigentes.