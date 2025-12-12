En los últimos años, los auriculares pasaron de ser un accesorio ocasional a convertirse en una herramienta indispensable en la rutina diaria, ya sea por trabajo remoto, reuniones virtuales, videollamadas, entrenamientos, estudio o incluso viajes en transporte público.

Sin embargo, el aumento en su uso trajo consigo un problema silencioso que está creciendo a niveles preocupantes. Un estudio científico reciente advirtió que los auriculares, en particular los modelos intrauditivos, pueden alcanzar volúmenes muy altos y generar daños irreversibles en el oído.

Los problemas que puede traer el uso excesivo de auriculares

Dos de las principales condiciones asociadas son la hipoacusia (pérdida auditiva) y los acúfenos (tinnitus). En este sentido, muchos expertos manifiestan que el riesgo no depende únicamente del volumen, sino también del tiempo de exposición.

La razón por la que usar auriculares puede generar un daño irreversible en la salud, según un estudio científico Fuente: Shutterstock

Además, muchas personas utilizan auriculares durante varias horas al día sin pausas, y en entornos ruidosos tienden a subir aún más el nivel para escuchar con claridad. Esta combinación puede producir lesiones en el oído interno que con el tiempo se vuelven permanentes.

Por qué la hipoacusia y los acúfenos pueden ser graves para el oído

La hipoacusia inducida por ruido, antes asociada principalmente a entornos laborales industriales, hoy se detecta con frecuencia en jóvenes y adultos que pasan gran parte del día con auriculares. No obstante, si no se aborda a tiempo, esta pérdida auditiva puede avanzar hasta convertirse en irreversible.

La razón por la que usar auriculares puede generar un daño irreversible en la salud, según un estudio científico Fuente: Shutterstock

A esto se suman los acúfenos, esa sensación de zumbido o pitido que se percibe sin que exista una fuente sonora real. Aunque puede presentarse de manera temporal, en muchos casos se vuelve crónico.

Cómo usar auriculares de manera segura, según especialistas