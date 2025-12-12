Lo que muchos venimos sintiendo en los últimos años ahora tiene respaldo científico: el verano se está extendiendo a pasos acelerados.

Un nuevo estudio publicado en Nature Communications revela que, para finales de este siglo, Europa podría experimentar 42 días más de calor. Los investigadores de Royal Holloway, Universidad de Londres, analizaron sedimentos milenarios en lechos de lagos para comprender cómo el cambio climático está alterando las estaciones.

La conclusión es contundente: por cada grado que disminuye el gradiente de temperatura entre el Ártico y el ecuador, los veranos se extienden aproximadamente seis días más.

El calentamiento acelerado del Ártico está reconfigurando la duración de las estaciones y empujando a Europa hacia un verano cada vez más largo. Fuente: Shutterstock.

El Ártico se derrite y los veranos se expanden: la conexión que nadie vio venir

El calentamiento del Ártico está ocurriendo cuatro veces más rápido que el promedio global, impulsado por el efecto albedo: cuando el hielo blanco se derrite, expone superficies más oscuras que absorben más calor solar, acelerando el proceso.

Este fenómeno está alterando el gradiente de temperatura latitudinal (LTG), la diferencia térmica entre las regiones polares y el ecuador, lo que debilita las corrientes de aire y prolonga los períodos de calor.

Los científicos estudiaron el óptimo climático del Holoceno, un período hace 9.500 a 5.500 años cuando el Ártico experimentó un calentamiento natural similar, y descubrieron patrones alarmantes que se replican hoy. La investigadora principal Celia Martin-Puertas explica que estamos presenciando una repetición acelerada de eventos climáticos antiguos, pero con una diferencia crítica: la velocidad sin precedentes del cambio actual.

Una nueva investigación confirma que el deshielo polar está extendiendo los periodos de calor a un ritmo sin precedentes en la historia moderna. Fuente: Shutterstock.

De extinciones masivas a crisis de salud mental: el precio oculto de un verano interminable

Las consecuencias de veranos más largos van mucho más allá de temperaturas incómodas. La investigación documenta que el aumento sostenido del calor provocó extinciones masivas de especies que no logran adaptarse a tiempo, afectando la capacidad reproductiva de numerosos animales e incrementó exponencialmente el riesgo de incendios forestales devastadores.

Para los humanos, el panorama no es menos preocupante: el estudio vincula veranos prolongados con un aumento dramático en enfermedades relacionadas con el calor y una variedad alarmante de trastornos mentales.

La fauna global, incluida la humanidad, está luchando por adaptarse a un cambio que ocurre en décadas en lugar de milenios. Lo que la Tierra tardó miles de años en experimentar naturalmente, ahora sucede en el lapso de una vida humana.

Europa 2100: cuando el verano dure medio año y el invierno casi desaparezca

Las proyecciones climáticas pintan un futuro donde las estaciones tal como las conocemos serán irreconocibles .

Un estudio previo de 2021 ya advertía que bajo un escenario de “siempre igual”, las condiciones de verano podrían durar la mitad del año mientras el invierno se reduce a menos de dos meses. La nueva investigación confirma que Europa está en camino hacia una caída de siete grados en el LTG, resultando en esos 42 días adicionales de verano para el año 2100.

La coautora del estudio, Laura Boyall, señala que, aunque estos patrones ocurrieron antes en la historia de la Tierra, “lo diferente ahora es la velocidad, la causa y la intensidad del cambio”. Mitigar estos efectos devastadores requerirá planificación urgente, preparación exhaustiva y un esfuerzo continuo e inquebrantable para reducir emisiones mientras intentamos revertir el daño ya causado.