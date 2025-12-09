Un popular suplemento para dormir podría causar insuficiencia cardíaca y poner en riesgo la salud, según un nuevo estudio. (Imagen: Archivo).

Cómo hacer helado de frutilla casero: la receta cremosa en la licuadora con 3 ingredientes y en minutos

La melatonina se volvió parte del botiquín nocturno de millones de personas. Se comercializa como una alternativa “natural”, sin receta en países como Estados Unidos y España, y se asocia a un perfil de bajo riesgo para mejorar el sueño. Esa percepción impulsó a los científicos a estudiar sus efectos a largo plazo.

El análisis incluyó datos de más de 130.000 adultos con insomnio, cuyas historias clínicas fueron seguidas durante cinco años a través de la red internacional TriNetX. Se compararon pacientes que consumieron melatonina de forma prolongada con otros que nunca la utilizaron.

La muestra excluyó a personas con antecedentes de insuficiencia cardíaca u otros tratamientos para dormir. Los resultados fueron alarmantes: el consumo sostenido se vinculó con un mayor diagnóstico de insuficiencia cardíaca, más hospitalizaciones por esa causa y un incremento de la mortalidad.

Los peligros de la melatonina: las cifras que encendieron la alarma

Durante el seguimiento, quienes utilizaron melatonina por un año o más mostraron un 90% más de probabilidad de ser diagnosticados con insuficiencia cardíaca frente a quienes no reportaron consumo.

Un popular suplemento para dormir podría causar insuficiencia cardíaca y poner en riesgo la salud, según un nuevo estudio. (Imagen: Archivo).

Además, el grupo expuesto al suplemento presentó una mayor necesidad de atención hospitalaria por esa causa (19% frente a 6,6%) y un aumento en la mortalidad general a cinco años (7,8% frente a 4,3%), datos que llamaron la atención de los responsables del estudio.

Qué dicen los autores del estudio

Ekenedilichukwu Nnadi, autor principal del trabajo y jefe de residentes de medicina interna en SUNY Downstate/Kings County Primary Care, en Brooklyn, afirmó: “Los suplementos de melatonina se consideran generalmente una opción segura y ‘natural’ para mejorar el sueño, por lo que fue sorprendente observar un aumento tan constante y significativo de problemas graves de salud”.

El investigador aclaró que el análisis no prueba una relación directa de causa y efecto, pero sostuvo que los resultados “plantean dudas sobre la seguridad de este suplemento tan utilizado” y justifican la necesidad de profundizar los estudios sobre su impacto cardiovascular.

La advertencia de expertos independientes

Marie‑Pierre St‑Onge, presidenta del grupo de redacción de la declaración científica 2025 de la Asociación Americana del Corazón (AHA), indicó que en Estados Unidos la melatonina “no está indicada para el tratamiento del insomnio y no debería tomarse de forma crónica sin una indicación adecuada”.

Un popular suplemento para dormir podría causar insuficiencia cardíaca y poner en riesgo la salud, según un nuevo estudio. (Imagen: Archivo).

Por su parte, en la plataforma SMC España, el neurofisiólogo Óscar Larrosa, coincidió en que el trabajo está bien diseñado, aunque señaló que “sería importante conocer la dosis de melatonina que tomaron los participantes”, subrayando que la supuesta inocuidad del producto a largo plazo aún no está plenamente comprobada.