Elegir plantas para decorar el jardín, la terraza o el balcón puede ser complicado por la gran variedad disponible. Sin embargo, hay una especie que se destaca por sus colores vibrantes y su resistencia.

Esta planta es ideal para quienes buscan sumar naturaleza y alegría sin tener experiencia en jardinería. Además, se puede trasladar según la estación, lo que la convierte en una opción versátil para cualquier espacio.

¿Cuál es la planta que florece todo el año?

Se trata de la gerbera, una flor que pertenece a la familia de las margaritas y que se caracteriza por sus pétalos grandes y colores intensos : rojo, rosa, naranja, amarillo y blanco. Su aspecto alegre la convierte en una de las favoritas para decorar balcones, patios y jardines.

Además de su belleza, la gerbera es resistente y se adapta muy bien al cultivo en maceta, lo que la hace perfecta para departamentos o espacios reducidos.

Beneficios de tener gerberas en casa

Además de ser una gran aliada para la decoración del hogar, esta planta aporta múltiples beneficios:

Florece todo el año : aporta color y vida en cualquier estación.

Fácil mantenimiento : no requiere cuidados complejos ni experiencia previa.

Versatilidad : se puede tener en macetas y trasladar según el clima.

Decoración natural : sus tonos vibrantes iluminan cualquier ambiente.

Significado positivo: en el lenguaje de las flores, la gerbera simboliza alegría y optimismo.

Cómo cuidar la gerbera para que dure todo el año

Para que la gerbera se mantenga saludable durante el verano y florezca durante todo el año, se deben cumplir las siguientes condiciones: