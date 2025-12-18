Anuncian lluvias torrenciales y tormentas eléctricas que durarán 72 horas seguidas: a qué zonas afecta. Foto: Freepik

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó la llegada una fuerte tormentas con intensas lluvias, ráfagas de viento y actividad eléctrica a diversas provincias en Argentina. Se espera que caiga abundante agua durante cerca de 48 horas acompañados de un fuerte descenso en la temperatura.

Cuándo golpea la tormenta por 48 horas

La página oficial del Servicio Meteorológico alertó que las provincias de Salta y Jujuy están bajo alerta por la llegada de un fuerte temporal. Comenzará a gestarse durante la noche del sábado 20 y se espera que las precipitaciones continúen hasta la noche del lunes 22.

Pronóstico del tiempo del SMN.

En caso se Salta, se espera abundante caída de agua con un acumulado de 27 milímetros, vientos noreste de hasta 34 kilómetros por hora y temperaturas mínimas de 15°. En caso de Jujuy, lloverá cerca de 25 milímetros con vientos sentido sur y una mínima de 18°.

Las localidades afectadas serán las siguientes:

San Salvador de Jujuy

Palpalá

Perico

San Pedro

Libertador General San Martín

Humahuaca

Cachi

Rivadavia

San José de Metan

Cuándo llega la tormenta a Buenos Aires

Buenos Aires experimentará durante estos días una fuerte ola de calor con temperaturas de hasta 34° y un cielo despejado. Sin embargo, durante la madrugada del sábado llegará una tormenta que continuará hasta la tarde.

Se espera que la sensación térmica descienda hasta los 22° con un cielo nublado.

Pronóstico del clima para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El SMN informó cómo seguirá el clima en CABA durante estos días:

Lunes 18: ola de calor de hasta 34°

Viernes 19: cielo despejado con máximas de 31° y mínimas de 22° durante la mañana

Sábado 20: tormentas durante la mañana

Domingo 21: leve descenso en la temperatura con 22° de mínima y cielo nublado