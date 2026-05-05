Metro estación Universidad, línea 3.

Metrobús estación CU, línea Indios Verdes - El Caminero.

Pumabús CU, Ruta 4 y Ruta 10 dentro de la zona cultural.

Si buscas alejarte de las chinches esta primavera, ten en cuenta que se sienten atraídas por diferentes plantas con flores.

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