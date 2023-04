La insólita práctica que Mike Amigorena confesó que usa para relajarse: "Me gusta que me..."

Mike Amigorena se sinceró y reveló la insólita práctica que usa para rfelajarse. En seguida, su confesión se volvió viral en redes sociales y el conductor Gastón Soffritti se animó a probarla en vivo. ¿De qué se trata?



Durante una entrevista en el programa de streaming, Loft 1113, el actor y músico contó qué le generaba placer y, en las últimas horas, su extraña revelación alcanzó una gran dimensión en las diferentes plataformas de internet.

"A mí me encanta que me chupen el ojo", reveló Amigorena, en diálogo con Soffritti, Ima Rodríguez, Sofi Altuna y Fede Couts. "No es algo sexual, es solamente relajación, un mimo", agregó.

En este sentido, explicó que "si no te da impresión", es una práctica que "te va adormeciendo". Además, insistió en que el placer es tanto para quien lo hace como para quien lo recibe.

La insólita práctica de Mike Amigorena que probaron en vivo



Luego de que el actor contará que le gusta que le "chupen el ojo", el ex Floricienta se prestó a probarlo en vivo. "¿Esto puede ser el fin de nuestra carrera?", sostuvo irónicamente, mientras Amigorena se preparaba para hacerlo al aire.

"Es muy bueno", lanzó entre risas, después de que el invitado le pasara la lengua por la parte interna del ojo.

Al ser consultado sobre si era mejor lamer, el actor explicó: "Prefiero que me lo hagan a mí, pero para el que lo hace también es agradable, es un simbiosis. Hacerlo también es muy placentero. Es algo de mucha intimidad, de algo jamás experimentado".

"La lengua se pone en contacto con la bola y wow... es como si fuese una pelotita saltarina. Es una experiencia única. Podés sentir los capilares", sentenció Amigorena, luego de que el novio de Cande Molfese lo hiciera en vivo.