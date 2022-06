La canción de Stranger Things que es furor a 37 años de su lanzamiento: es de Kate Bush

El viernes 27 de mayo regresó a Netflix una de las ficciones que más se hizo esperar, "Stranger Things", y en tan solo una semana se colocó entre las 10 series más vistas de la plataforma a nivel global.

La primera parte de la cuarta temporada generó excelentes repercusiones entre los fanáticos y muchas preguntas: ¿Cómo vencerán a Vecna? ¿Qué relación tienen el resto de criaturas con él? Y sobre todo, ¿cuándo se estrena la segunda parte?

Y no sólo eso, sino que también los siete nuevos capítulos de la serie que arrasa en Netflix, lograron que Running Up That Hills, canción de Kate Bush lanzada en 1985, se sume a la lista de éxitos por primera vez en la historia.

El tema de la artista británica alcanzó este fin de semana el primer puesto en las descargas de iTunes 37 años después de su lanzamiento.

Running up that hills, la canción ochentosa que Stranger Things convirtió en N°1

"Running Up That Hill" se escucha por primera vez al comienzo de la cuarta entrega de "Stranger Things", cuando Max camina por los pasillos de la escuela escuchando música con su walkman. También aparece en los momentos de mayor tensión, aportando una dosis interesante de dramatismo.

El hit del momento, es el sencillo del quinto álbum de Kate Bush, Hounds of Love, publicado en 1985 (año en el que está ambientada la tercera temporada de la serie). Alcanzó el número 3 en la lista de singles del Reino Unido y el 30 en el Billboard Hot 100.

Cabe señalar que Kate Bush escribió "Running Up That Hill" para retratar la historia de un hombre y una mujer que se aman mucho, pero que vienen de mundos tan diferentes y difíciles de entender el uno para el otro . Por lo tanto, Kate plantea hacer un pacto con Dios donde ambos puedan cambiar de lugar y tal vez comprender eso que tanto los daña.

Hay truenos en nuestros corazones, dice un verso doloroso a través del cual Kate Bush quiere resaltar la inclinación natural del ser humano a entrar en conflicto, cuando ha caído en una relación en la que no se siente comprendido.

El significado profundo del texto de Running Up That Hill radica en poder comprender correctamente el punto de vista de cada uno, para evitar sufrimientos innecesarios a los demás.

Stranger Things le dio otro significado a "Running Up That Hill" al agregarle una historia donde el personaje huye de sus emociones, pero descubre que necesitaba correr hacia todas las cosas que hacían que su vida valiera la pena.

RUNNING UP THAT HILL, KATE BUSH: