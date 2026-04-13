Sin importar qué tipo de casa se trate, existe un árbol que va perfecto en diferentes situaciones y se puede adaptar a los jardines. En esta ocasión, hay una opción para los espacios chicos, cuyas raíces no levantan el piso y trae grandes beneficios. Al plantarlo, podrán obtener flores coloridas para la temporada de primavera, mientras que, en verano, podrán disfrutar de cítricos deliciosos y sin tener que comprarlos. Además, una vez que crezca, tendrán un árbol robusto sin tener que destinar un cuidado riguroso. El ciruelo es un árbol pequeño, caracterizado por un tronco recto, corteza lisa y de tonalidad oscura. Sus flores pequeñas suelen presentarse de manera solitaria, exhibiendo tonos blancos o rosados que emergen al final del invierno, según lo indicado por el Gobierno de la Ciudad. Para Argentina, este ejemplar posee una gran importancia agrícola, dado que el país se posiciona como el principal productor del hemisferio sur y uno de los mayores exportadores de ciruelas a nivel mundial, según la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo. Se puede plantar en patios, veredas o zonas cercanas a muros, sin temor a que sus raíces levanten el cemento, a diferencia de otros árboles como el sauce o el fresno. De este modo, se obtendrá una adecuada decoración floral, sombra en verano y fruta fresca. Plantar un ciruelo representa una de las mejores alternativas entre las diversas especies adecuadas para un jardín pequeño en el hogar. Entre sus beneficios se encuentran: El sitio Viveros Shangai detalla que el ciruelo es sencillo de cultivar, sin embargo, es imperativo seguir ciertas recomendaciones para asegurar un árbol saludable y duradero: Las ciruelas en este árbol surgirán en función del método de plantación. Por ejemplo, si se injerta, el tiempo será de 3 a 5 años; en cambio, los árboles de semillas requerirán de 6 a 8 años. No obstante, esta duración variará según el tipo de ciruelo, así como las condiciones de cultivo y el tamaño del árbol al momento de la siembra. Un ciruelo vive un promedio de 30 años, aunque la vida útil puede variar entre 15 y más de 50 años, dependiendo de factores como la variedad y el clima. Por esta razón, es importante seguir las recomendaciones de los expertos acerca del clima ideal para plantarlo, el drenaje del suelo, la poda, la fertilización y el manejo de las plagas.