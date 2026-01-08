Los colibríes son aves fascinantes por su tamaño, velocidad y colores brillantes. Aunque muchos creen que atraerlos es complicado, la realidad es que con un recurso simple y natural puedes convertir tu jardín en un espacio lleno de vida.

La clave está en preparar un néctar casero que imite el alimento que encuentran en las flores.

La receta ideal para atraer colibríes

Para que el néctar sea seguro y nutritivo, debe seguir una proporción específica:

1 parte de azúcar blanca

4 partes de agua potable

Cómo hacerlo:

Hervir el agua durante unos minutos. Agregar el azúcar y mezclar hasta que se disuelva. Dejar enfriar antes de colocar en el bebedero.

Este preparado imita el néctar natural y no daña el sistema digestivo del colibrí.

¿Qué evitar al preparar el néctar?

Nunca uses miel, azúcar negra ni edulcorantes artificiales. La miel fermenta rápido con el calor y puede generar bacterias y hongos que provocan infecciones en el pico y la lengua. Los edulcorantes alteran la dieta natural y pueden afectar su salud.

La mezcla perfecta para atraer colibríes y embellecer tu jardín

Cada cuánto cambiar el néctar

La higiene es fundamental para evitar enfermedades:

Cambia el néctar cada 24 a 48 horas.

En días muy calurosos, hazlo todos los días.

Lava el bebedero con agua caliente, sin detergente.

Un recipiente sucio es más peligroso que no tener ninguno.

El complemento perfecto: flores naturales

Para atraer más colibríes, combina el néctar con plantas que les resultan irresistibles:

Salvia

Hibiscus

Fucsia

Lavanda

Malvón

Estas especies aportan alimento natural y convierten tu jardín en un refugio seguro para estas aves.