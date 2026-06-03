Del campo a las pymes: qué es el Acuerdo Transpacífico y por qué puede cambiar el mapa de exportaciones
El CPTPP reúne a 12 naciones de orígenes diversos con un PIB combinado de alrededor de u$s 15 billones, lo que representa aproximadamente 14,4% del PIB mundial. El impacto sería directo en amplios sectores de la economía nacional.
A cuánto está el dólar blue hoy miércoles 3 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.