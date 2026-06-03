La planta que Pirelli opera en Merlo atraviesa una nueva etapa crítica. Las autoridades de la empresa confirmaron este martes a sus trabajadores que habrá una paralización total de la producción entre el 15 y el 21 de junio.

La detención abarca todo el aparato productivo, aunque los salarios se mantienen intactos durante ese período. La medida se inscribe en un contexto de retracción sostenida de la demanda.

La decisión se tomó en acuerdo con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) y se suma a una serie de ajustes que la compañía viene implementando desde hace meses, según información del sitio Infogremiales.

El sector automotriz arrastra a la industria del neumático

La caída tiene su origen directo en el recorte de la producción en la terminal de Stellantis, ubicada en El Palomar, donde se fabrican los modelos Peugeot 208 y 2008.

Esa planta registró una contracción del 14% en los patentamientos y del 37,1% en las ventas de vehículos a Brasil durante abril. El mercado externo también comprime la actividad.

Stellantis pasará de dos turnos a uno y abrirá una lista de retiros voluntarios para parte de sus 2.300 operarios, lo que profundiza el impacto sobre toda la cadena de valor del sector.

Cambio estructural desde julio: adiós a los fines de semana

Más allá de la parada puntual de junio, Pirelli avanza en una reestructuración de fondo en su esquema de trabajo.

Desde julio, la empresa pasará a operar de lunes a viernes solamente, abandonando el trabajo de fin de semana que hasta ahora formaba parte de la rutina productiva.

Ese cambio implica la eliminación de las horas extra que se cobraban con doble valor los días sábado y domingo. El nuevo esquema es de cinco días de trabajo por dos de descanso.

Trabajadores de la firma estimaron que la caída en los ingresos rondará el 27% en promedio como consecuencia directa de la pérdida de ese plus salarial.

El antecedente de FATE ronda al sector

Un delegado gremial que prefirió mantener su identidad en reserva señaló que “la empresa viene hace cuatro meses con caída en las ventas” y calificó la situación como un golpe muy duro que veían venir.

La preocupación en la industria creció significativamente tras el cierre reciente de FATE, que dejó a 920 personas sin empleo y se convirtió en el antecedente más cercano del sector.

Las miradas del sector del neumático se concentran ahora en Merlo, en medio de interrogantes sobre el futuro de la actividad industrial en una rama que acumula señales de alerta.