Elegir árboles de sombra para el hogar se ha convertido en una necesidad en áreas urbanas, donde el espacio es escaso y el calor estival se intensifica. Esta planta se ha convertido en la protagonista de los jardines pequeños debido a su capacidad para refrescar el hogar y su bajo requerimiento de mantenimiento, incluso durante períodos de sequía. Esta tendencia refleja una creciente conciencia sobre la importancia de incorporar elementos naturales en entornos urbanos, promoviendo así un estilo de vida más sostenible y saludable. La elección de especies adecuadas no solo contribuye a la estética del espacio, sino que también mejora la calidad del aire y proporciona un refugio ante las altas temperaturas. El arce se adapta bien a los periodos de sequía y al poco riego, en especial cuando ya está establecido. Durante los primeros años necesita riegos regulares, pero cuando crece puede soportar veranos calurosos con poco consumo de agua. Su mantenimiento es simple, ya que se desarrolla bien en suelos con buen drenaje y no demanda fertilizaciones frecuentes. El arce es un árbol que se destaca por su gran capacidad para dar sombra durante las épocas de calor. Su porte moderado lo convierte en una alternativa segura, ya que no levanta raíces con el paso de los años. Sus hojas son generalmente palmeadas con bordes marcados y durante la temporada de primavera y verano esbozan colores verdes. Durante el otoño, adaptan tonos amarillos, naranjas o rojizos. Suelen tener un ritmo de crecimiento moderado y alcanzan su máximo tamaño entre los 5 y 10 años. Otra de sus características claves es que no levanta veredas ni pisos por sus raíces ideales para la casa. Es uno de los pocos árboles que tolera bien la poda, lo que significa que se puede controlar su forma y altura sin afectar la planta.