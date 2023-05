Germán Martitegui reveló un secreto de su pasado y tiembla Telefe: "Para toda la vida"

Germán Martitegui, uno de los reconocidos jurados de Masterchef, dio a conocer detalles secretos sobre su infancia y confirmó los rumores acerca de los comienzos de su carrera profesional en la cocina.



El chef de 56 años repasó cómo pasó de graduarse de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior en la Universidad de El Salvador a dedicarse de llenó al mundo de la gastronomía.

"Aunque no lo crean, yo sabía que en ese momento estaba tomando una decisión que era para toda la vida ", especificó. A sus 19 años, Martitegui debió mudarse de Necochea a Bariloche para dar sus primeros pasos en el rubro que lo tiene hoy como referente nacional.

En su momento, tuvo que elegir entre una propuesta laboral en el Banco de Boston o sumarse al equipo de cocina del Hotel La Cascada de Bariloche. "Cuando yo dije en mi casa que cambiaba mi trabajo en el banco por ir a cocinar, casi me matan", contó.

El origen de Germán Martitegui en la gastronomía



Durante una entrevista con Telefe Noticias, el jurado de Masterchef reveló cuáles fueron sus primeras inspiraciones en la profesión: "Mis dos abuelas cocinaban muy bien y mi abuelo hacía unos asados espectaculares".

"Toda mi familia se juntaba alrededor de la comida" , contó y sostuvo que a su abuela la recuerda como "alguien que trabajaba mucho en la cocina, amasando, revolviendo, mezclando ingredientes".

Además, Martitegui recordó la crianza de su madre y subrayó: "Me crio, me alimentó y me educó, mientras afrontó miles de horribles prejuicios". "Debe haber sido difícil", manifestó sobre la separación de sus padres.

La carrera de German Martitegui



Tras tomar la decisión que cambiaría su vida, Martitegui se instaló en Bariloche y dio los primeros pasos de lo que sería su exitosa carrera como chef. Luego, viajó a Paris y Los Ángeles para sumar nuevas experiencias.

A mediados de los 90 decidió volver a Buenos Aires y se incorporó al equipo de Francis Mallmann, uno de "sus grandes maestros". Ya en 2001, abrió Olsen, su primer espacio gastronómico.

Años más tarde, fundó su nuevo restaurante Casa Cruz, hasta que en 2009 inauguró Tegui. De ahí en más, su éxito fue rotundo y hoy se consagra como uno de los chef más distinguidos tanto en Argentina como a nivel internacional.